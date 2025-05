Telemadrid contesta a RTVE tras su posicionamiento con Palestina: «Con todos. Siempre. No a veces»

RTVE infringió las normas de La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y arrancó la emisión de Eurovisión 2025 con un mensaje propalestino que rezaba así: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina». El lunes 19 de mayo, Telemadrid contestó al otro ente público con un mensaje contundente, recordando que hay que apoyar a todos los que sufren, no sólo a los que les interesa al PSOE. «Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción para este programa. Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos. Siempre. No a veces», se pudo leer en el mensaje que Telemadrid mostró en el programa El análisis: Diario de la noche.

Polémica entre Israel y TVE

Como ya ocurrió en 2024 la participación de Israel en Eurovisión 2025 ha estado rodeada de polémica. La cantante Yuval Raphael, representante israelí, compitió con la canción New Day Will Rise. Es importante destacar que Raphael había sido una de las personas heridas durante los atentados de Hamás contra el estado hebreo del 7 de octubre de 2023.

çUna de las grandes polémicas empezó horas antes del arranque de la gran final del certamen. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, advirtió a RTVE que sus «declaraciones políticas» sobre Israel podrían conllevar «multas disciplinarias». Esto es lo que le pidió el ente comunitario a través de un escrito dirigido a la cadena pública española. Este aviso llegó después de que los presentadores del festival en nuestro país, Julia Varela y Tony Aguilar, aseguraran, durante la presentación de la cantante Yuval Raphael el jueves anterior, que: «Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión».

Ante la amenaza, nada más comenzar la Gran Final de Eurovisión, RTVE emitió el siguiente mensaje: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina».

Y aunque Melody, nuestra representante española hizo una muy buena actuación(la más vista en los canales oficiales de Eurovisión con diferencia) recibió muy pocos votos por parte del jurado y del público, por lo que quedó en antepenúltimo puesto (el 24).

El televoto español de dio 12 puntos a Israel (que consiguió el segundo puesto en el concurso), algo que no ha gustado al Gobierno español, por lo que se ha iniciado una investigación al respecto.

La respuesta de Telemadrid

Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, quiso, el lunes 19 de mayo, contestar a RTVE y su mensaje propalestino emitido justo antes de Eurovisión 2025.

«Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción para este programa. Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos. Siempre. No a veces», rezaba el mensaje que Telemadrid mostró en el programa El análisis: Diario de la noche.

🎙️En #ElAnálisisDN alzamos la voz:

Por las víctimas en Israel y Palestina, por la paz, por las mujeres silenciadas en Irán, por quienes sufren la corrupción en Venezuela

🌍 No es neutralidad, es compromiso@AntonioRNaranjo @Monicamtinez pic.twitter.com/r9YSaCFVGe — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) May 19, 2025

El texto apareció al comienzo del programa y también fue difundido en las redes sociales de este espacio que presenta Antonio Naranjo con una añadido: «No es neutralidad, es compromiso».