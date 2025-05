Austria gana Eurovisión 2025, Israel segunda y Melody queda injustamente tercera por la cola

Austria ha ganado la 69ª edición de Eurovisión que ha tenido lugar en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). Johannes Pietsch se ha alzado con el Micrófono de Cristal gracias a su canción Wasted Love. Este año, el certamen ha estado marcado por la participación de Israel, lo que ha afectado directamente a RTVE, ya que la La Unión Europea de Radiodifusión (UER) amenazó al ente público español para que respete la «neutralidad del concurso», algo que RTVE no ha cumplido. Por otra parte, nuestra representante, Melody, se ha entregado en cuerpo y alma cantando Esa Diva. De hecho, la de la sevillana ha sido una de las actuaciones más celebradas de la noche, sin embargo, ni voto del jurado ni el del público han sido injusto con nuestra artista, quien ha brillado en una gala donde ha predominado cierta mediocridad y se ha quedado con 37 puntos.

Polémica entre Israel y TVE

Como el año pasado, la participación de Israel ha estado rodeada de polémica.

La cantante Yuval Raphael, representante israelí, ha competido con la canción New Day Will Rise. Recordemos que Raphael había sido una de las personas heridas durante los atentados de Hamás contra el estado hebreo del 7 de octubre de 2023.

Una de las grandes polémicas ha empezado horas antes del arranque de la gran final del certamen. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, ha advertido a RTVE que sus «declaraciones políticas» sobre Israel podrían conllevar «multas disciplinarias». Así lo ha comunicado el ente comunitario a través de un escrito dirigido a la cadena pública española. Este aviso llega después de que los presentadores del festival en nuestro país, Julia Varela y Tony Aguilar, aseguraran, durante la presentación de la cantante Yuval Raphael el jueves anterior, que: «Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. «Es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión».

RTVE reta a la UER: «Paz para Palestina»

Ante la amenaza, nada más comenzar la Gran Final de Eurovisión, RTVE emitió el siguiente mensaje: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina».

Sin embargo, cuando le tocó el turno, otra vez, a Julia Varela y Tony Aguilar de presentar la postal de la cantante israelí evitaron mencionar el conflicto con Gaza.

Así ha arrancado la gala

Las presentadora de la gala han sido Hazel Brugger, Michelle Hunziker y Sandra Studer, quienes también estuvieron al frente durante las semifinales del evento musical. Antes de que ellas aparecieran, la gala ha comenzado con la actuación de Nemo Mettler, el ganador del año pasado, para, después, dar paso al desfile de todos los participando posando con sus correspondientes banderas.

Orden de actuación en la final

Este ha sido el orden de participación Eurovisión 2025:

1. Noruega: Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxemburgo: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israel: Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituania: Katarsis – Tavo Akys

6. España: Melody – Esa Diva

7. Ucrania: Ziferblat – Bird of Pray

8. Reino Unido: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria: JJ – Wasted Love

10. Islandia: VÆB – RÓA

11. Letonia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Países Bajos: Claude – C’est La Vie

13. Finlandia: Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

16. Alemania: Abor & Tynna – Baller

17. Grecia: Klavdia – Asteromáta

18. Armenia: PARG – SURVIVOR

19. Suiza: Zoë Më – Voyage

20. Malta: Miriana Conte – SERVING

21. Portugal: NAPA – Deslocado

22. Dinamarca: Sissal – Hallucination

23. Suecia: KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francia: Louane – maman

25. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

La actuación de Melody

La actuación de Melody ha sido simplemente perfecta. Con una energía apabullante, la sevillana ha hecho levantar a todo Basilea. Esa Diva se ha dividido en en tres actos con diferentes emociones y colores, con cinco bailarines: Alex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiaga.

La actuación ha estado dividida en tres estupendos actos. Ha empezado con un inicio detrás de un telón y cuando éste se ha abierto ha dado paso a una Melody decidida, poderosa y muy carismática pisando fuerte.

Las votaciones

Los votos del jurado Han estado muy repartidos. Los 12 puntos se han ido otorgando a distintos países, se ha tardo en ver a un ganador concreto aunque, poco a poco, Austria se ha ido posicionando en primer lugar (258 puntos) mientras que la otra gran favorita, Suecia, se iba desinflando (126 votos)

El voto del jurado ha sido bastante injusto con España y Melody se ha quedado con 27 puntos. Igual de injustificados han estado los 10 puntos que nos dio el público.

Como era de esperar, el voto popular ha dado a Israel 297 puntos (tenía 60 del jurado), lo que la ha posicionado en primera posición hasta el final.

Los últimos minutos han sido de infarto. El Micrófono de Cristal estaba entre Israel y Austria, que tenía la mayoría de los puntos de los jurados profesionales de cada país. Y al final, ha sido Johannes Pietsch quien se ha alzado con el premio gracias a su canción Wasted Love.

Resultados finales