La terrible historia de la concursante de Israel de Eurovisión: sobrevivió a la masacre de Hamás

Yuval Raphael es la representante de Israel en el concurso de Eurovisión en esta edición de 2025, que se celebra en Basel (Suiza). Tiene 24 años y es superviviente de la masacre de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre de 2023. La canción con la que participa en el concurso es New Day Will Rise, que refleja cómo superar las pérdidas y las tragedias con líricas que incluyen «la vida sigue, todo el mundo llora, no llores solo».

Yuval Raphael bailaba con sus amigos en el festival de música Nova, cerca de la frontera de Israel con Gaza, el 7 de octubre de 2023, cuando llegaron los terroristas de Hamás. El festival fue uno de los puntos donde los terroristas asestaron el golpe. Los terroristas mataron a 378 civiles en el recinto de la fiesta. Rafael y sus amigos huyeron a un pequeño refugio cerca de la pista de baile. Los terroristas de Hamás los encontraron y dispararon con metralletas. En total, asesinaron a más de 1200 personas.

Raphael sobrevivió. Se hizo la muerta bajo los cuerpos de sus amigos asesinados. Los equipos de rescate llegaron varias horas. Algunos de los amigos de la concursante de Israel murieron en el acto. Otros desangrados por las heridas de bala. Ella aguantó en silencio durante horas debajo de los cadáveres.

«Solo yo y otras diez personas nos salvamos de nuestro refugio de cuatro metros cuadrados», declaró posteriormente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «un refugio que se había convertido en la tumba de casi cuarenta almas que buscaban refugio con nosotros. Las heridas físicas que sufrí se están curando, pero las cicatrices mentales me acompañarán para siempre».

Ahora, un año y siete meses después, Raphael ha subido al escenario de Eurovisión, tras haberse clasificado esta semana para la gran final del sábado.

Estos días la concursante se enfrenta a una oposición generalizada a su participación en el concurso. Los organismos de radiodifusión de Irlanda, España, Eslovenia y Bélgica se dirigieron a la Unión Europea de Radiodifusión, la organización responsable de producir Eurovisión, y exigieron a principios de este mes un debate sobre la inclusión de Israel.