Melody arrasa en Eurovisión con un alarde de voz y puesta en escena

Melody ha arrasado en Eurovisión 2025. La sevillana ha puesto en pie a un público más que entregado en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). Esa Diva ha sido, sin duda, una de las mejores actuaciones (por no decir la mejor) del arranque de la gran final de concurso musical. La artista ha demostrado, no sólo una técnica bocal perfecta, también un carisma apabullante. La puesta en escena ha sido envidiable y una de las más destacadas de la noche.

«Que sepáis de corazón que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que la gente piense en nuestra tierra, que sepan que en España hay grandes voces», esto es lo que dijo Melody antes de subirse en el escenario de St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) y lo ha cumplido con creces.

Con una energía apabullante, la sevillana ha levantado a todo Basilea. Esa Diva se ha dividido en tres actos con diferentes emociones y colores, con cinco bailarines: Alex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiaga.

La actuación ha ido de menos a más, lo que ha producido toda una experiencia intensa en el espectador. Ha empezado con un inicio detrás de un telón, con ella casi entre sombras, con un atuendo muy español (vestido de volantes y sobrero cordobés). De pronto, el telón se ha abierto para dar paso a una Melody decidida, poderosa y muy carismática.

En el escenario, Melody ha vuelto a interactuar con el público, con diferentes guiños a cámara, y ha cerrado el número sobre una plataforma. Ahí es donde ha vuelto a protagonizar la famosa pirueta con la que siempre termina. Cuando la actuación ya había acabado, Melody se ha incorporado, se ha agarrado la melena y ha regalado al público su ya mítico «helicóptero».

Los estilismos de Melody

Gustavo Adolfo Tarí ha confeccionado de forma artesanal los tres estilismos que luce la artista durante su actuación, así como los trajes de los cinco bailarines que la acompañan. Para ello, ha trabajado durante semanas, ensamblando piedra a piedra cada uno de los detalles que componen los atuendos.

La puesta en escena ha comenzado con un vestido negro de volantes, una reinterpretación moderna de la clásica bata de cola, con un guiño evidente a las raíces andaluzas de la cantante. La prenda, elaborada con 100 metros de organdí negro, se acompaña de un sombrero cordobés modificado, con un ala más larga y rígida.

Debajo de la bata de cola se escondía un vestido negro con hombreras, totalmente bordado con pedrería negra, que se convierte en la segunda piel escénica de Melody.

Finalmente, tras desaparecer unos segundos tras un telón rojo, la cantante ha resurgido con el tercer y último look: un body plateado que deslumbra bajo los focos, elaborado con flecos y más de 15.000 cristales de diferentes tamaños, aplicados a mano.

Letra completa de ‘Esa Diva’, de Melody

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

Para mí era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma Luna

No importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo