Así es ‘Wasted Love’, la canción de Austria, que ha ganado Eurovisión: su letra completa

Austria gana el Festival de Eurovisión 2025. Gracias a su tema Wasted Love, JJ ha escrito sus líneas en la historia de este icónico evento, consiguiendo llevar la celebración a Viena en 2026. El austriaco le ha dado la tercera victoria a su país, mientras que Melody, con Esa Diva vuelve a España con un puesto 24. Con una noche que se ha marcado por unas votaciones bastante dispares, este ha sido uno de los favoritos a la hora de dar los 12 puntos por la mayoría de los países y ha triunfado con los casi 200 puntos que le ha otorgado el televoto del público. Una victoria que se une a la de Udo Jürgens de 1966 y Conchita Wurst en 2014.

Es verdad que Austria lleva unos años imparables, innovando con las canciones que presenta al concurso, apostando por un concepto diferente para este 2025. El joven JJ, de 24 años, ha destacado con una ópera diseñada acorde a su característica voz, trayendo la emoción y el desgarre personal a este escenario de Basilea. Se trata de un tema compuesto por él junto a Thomas Turner y Teya, con una escenografía que ha estado dominada por los planos de estilo cinematográfico, un atrezo que evoca al mar y un color blanco y negro para la retransmisión de la misma.

Lo que muchos no saben es que esta propuesta tiene un toque español, ya que el escenógrafo Sergio Jaén, que también es responsable de la actuación de Finlandia, Chipre y Austria en Eurovisión. Ese momento ha sido como la visión de una obra de arte a través de las televisiones de toda Europa y, aunque la puesta en escena de España ha sido considerablemente superior a las demás, la singularidad de esta ha conquistado sin dudarlo.

La letra de la canción habla de la sensación que causa el amor no correspondido y el abandono emocional, usando el mar como elemento principal y representando ese distanciamiento. Con un sonido melancólico y una lírica repetitiva que se te queda en la cabeza y te anima a cantarla de manera inconsciente, esta es la letra de la canción que ha ganado este Festival de Eurovisión 2025:

And you’re scared of water

You don′t want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you′re gone

Can′t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still, I′m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you′re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

(Wasted, wasted, wasted, wasted)

(Wasted, wasted, wasted, wasted) love

(Wasted, wasted, wasted, wasted) love