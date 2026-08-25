BiciPalma se dispara: alcanza los 53.000 usuarios y prepara su expansión hasta el litoral de Palma

BiciPalma consolida su crecimiento y se convierte en una alternativa de movilidad cada vez más utilizada en Palma. El servicio municipal de bicicleta pública cuenta ya con 53.000 usuarios, de los que 31.600 mantienen actualmente un abono activo, según los datos presentados este martes por el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero.

El responsable municipal ha presentado la evolución del servicio entre 2023 y 2026, un periodo en el que BiciPalma ha experimentado un fuerte incremento tanto en el número de usuarios como en la dimensión de su red. Desde que el alta se abrió a todos los ciudadanos, el sistema ha registrado 30.654 nuevas altas, de las que 24.761 corresponden a residentes en Baleares, más del 80%.

El crecimiento se ha acelerado especialmente desde 2024, cuando el servicio comenzó a registrar máximos históricos tanto en el número de alquileres como en el uso diario. La expansión de la red y la apertura del servicio a todos los residentes se encuentran entre los factores que explican esta evolución.

El Ayuntamiento de Palma también ha introducido diferentes medidas para intentar evitar uno de los principales problemas de los sistemas de bicicleta pública: las estaciones vacías o sin bicicletas disponibles.

En enero de 2026 se puso en marcha el sistema de redistribución nocturna, acompañado de una ampliación del horario del servicio técnico hasta alcanzar una cobertura de 24 horas. El objetivo es que los usuarios encuentren más bicicletas disponibles a primera hora de la mañana.

Desde la implantación de esta medida, el número de bicicletas redistribuidas diariamente ha pasado de 580 a 708, un incremento del 22,1 %. BiciPalma también ha incorporado un sistema de reserva de bicicletas, utilizado actualmente en el 18,2 % de los alquileres, aproximadamente uno de cada cinco usos.

A ello se suma el sistema denominado overflow, que permite devolver las bicicletas aunque la estación no disponga de anclajes libres, facilitando la finalización del trayecto.

El crecimiento del servicio también ha obligado a reforzar los recursos humanos. BiciPalma ha pasado de contar con dos mecánicos en 2023 a siete actualmente. El número de conductores ha aumentado de ocho a doce y el de operadores de atención al usuario, de dos a cuatro.

El Ayuntamiento sostiene que este incremento de personal permite afrontar el aumento de la demanda y gestionar una red de estaciones y bicicletas cada vez más amplia.

BiciPalma llega a más barrios y se prepara para conquistar el litoral

Una de las principales novedades de los últimos años ha sido la expansión del servicio fuera de las zonas tradicionales de Palma. En mayo de 2025, BiciPalma llegó a la Universitat de les Illes Balears (UIB). El campus cuenta actualmente con seis estaciones que han acumulado 13.529 alquileres, con una media mensual de 1.041 usos.

La expansión continúa con la Fase III, que contempla la instalación de 16 nuevas estaciones, 310 anclajes y 150 bicicletas eléctricas, con una inversión de 800.000 euros.

Las estaciones ya instaladas se encuentran en Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams, Avinguda Picasso y Son Cladera. En las próximas semanas está prevista la apertura de nuevas estaciones en Son Rapinya, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Cala Gamba, Coll d’en Rebassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

Pero el Ayuntamiento ya prepara el siguiente salto. La Fase IV permitirá llevar BiciPalma hasta el Paseo Marítimo y Playa de Palma, conectando diferentes puntos del litoral. Esta nueva ampliación supondrá la incorporación de 18 estaciones, 460 anclajes y 230 bicicletas eléctricas. De ellas, 13 estaciones estarán situadas en Playa de Palma y otras cinco en el Paseo Marítimo.

De 32 a 126 estaciones

El crecimiento de BiciPalma desde su puesta en funcionamiento da una idea de la dimensión que ha alcanzado el servicio. La red ha pasado de 32 estaciones y 248 bicicletas a una previsión de 126 estaciones y 1.310 bicicletas, lo que supone multiplicar por más de cuatro la capacidad inicial de la flota.

Si se toma como referencia 2023, el crecimiento también es notable: BiciPalma ha pasado de 86 a 126 estaciones y de 930 a 1.310 bicicletas. Además, la bicicleta eléctrica gana cada vez más peso. Con la ejecución de la Fase IV, la flota contará con 659 bicicletas eléctricas, cerca de la mitad del total.

«Todos estos datos evidencian la apuesta de este equipo de gobierno por fomentar el uso de la bicicleta pública y la movilidad sostenible, incrementando la red de este servicio», ha concluido Deudero.