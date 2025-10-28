Son Moix se consolida como territorio Champions

El Palau Municipal d’Esports Son Moix se prepara para volver a vibrar con Europa. El emblemático recinto de Palma acogerá esta semana la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, reafirmando su condición de sede habitual en las grandes noches del fútbol sala continental.

Será la sexta ronda europea que se dispute en Son Moix, un pabellón que se ha convertido en el gran fortín del Illes Balears Palma Futsal. Allí, el equipo ha construido buena parte de su historia reciente, avanzando ronda tras ronda con el aliento de su afición hasta conquistar tres títulos europeos consecutivos. El balance es casi inmejorable: 15 partidos jugados en casa, 13 victorias y 2 empates. Son Moix es, hasta ahora, territorio inexpugnable en Europa.

Dos Main Round y tres Elite Round –a las que se suma la histórica Final Four celebrada en el Velòdrom Illes Balears– consolidan a Palma como ciudad de fútbol sala. Aunque la fortuna ha sonreído en los sorteos a la hora de ser sede, el club ha respondido siempre con propuestas organizativas de primer nivel y un compromiso firme por hacer de cada cita europea una experiencia inolvidable.

El pabellón se llena cada temporada para estas grandes noches y esta semana no será una excepción. Vuelve Europa. Vuelve el espectáculo. Y vuelve a Son Moix. El Palau Municipal d’Esports registró este sábado su lleno número 55 desde que el Illes Balears Palma Futsal juega en Son Moix. Una cifra que reafirma la conexión entre el equipo y su afición, y que se ha convertido en una de las señas de identidad del club en la última década.

Llenar Son Moix ya no es una excepción, es una costumbre. El fútbol sala ha transformado la manera de vivir el deporte en la isla, y lo ha hecho gracias al impulso de un club que ha conseguido generar una auténtica cultura de pabellón lleno. Desde su traslado al recinto actual en 2014, y especialmente a partir de la temporada 2015/2016, el equipo ha vivido una evolución constante que ha ido de la mano de una afición que no ha dejado de crecer.