Parecen los Alpes pero está en España: la aldea con menos de 50 habitantes para quienes buscan desconectar y estar cerca de la naturaleza

Mogrovejo, declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico, conserva algunos de los mejores ejemplos de casonas de sillería y mampostería con balconadas de forja de los siglos XVI al XVIII, entre las que destaca la de Vicente de Celis, con el escudo de los Estrada. La aldea, en la que los visitantes se sienten como si hubieran viajado a los Alpes, mantiene su esencia más tradicional, donde las viviendas parecen integrarse de forma natural en el paisaje, con el fondo de las paredes y las cumbres de los Picos de Europa como telón de fondo.

Entre sus elementos más representativos destaca la torre medieval, el edificio más antiguo del pueblo, construido a finales del siglo XIII. Junto a ella se encuentra la Casa de los Condes de Mogrovejo, una casa señorial de origen medieval reformada en el siglo XIX, integrada en el conjunto histórico protegido. Mogrovejo también es un punto de partida para explorar su entorno natural a pie.

La aldea del norte de España donde te sentirás como en los Alpes

#cantabriainfinita #visitspain #travel #viaje ♬ original sound – 𝙇𝙭𝙪𝙞𝙨𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙𝙯 🎧 @annavazugc Si vas a pasar 3 días en Cantabria guárdate este vídeo que te enseño algunos de los lugares más impresionantes 👇🏼 📍 Día 1: Empieza en Mogrovejo, un pueblo de cuento que parece sacado de los Alpes. Después, visita Potes y piérdete por sus calles empedradas llenas de encanto. Para comer, apunta Los Camachos 🍽️ y, por la tarde, relájate en el balneario de La Hermida 💆‍♀️. Termina el día en La Terrazuca de Gerra con vistas al acantilado 🌊 📍 Día 2: Recorre San Vicente de la Barquera (puente, puerto e Iglesia de Santa María de Los Ángeles con vistas increíbles). Para comer, marisco en La Folía 🦐. Después, visita el bosque de secuoyas de Cabezón 🪾, sigue hasta Comillas (Palacio de Sobrellano, Capricho de Gaudí y casco antiguo) y acaba con un atardecer brutal en el acantilado el Bolao 🌅 📍 Día 3: Empieza en Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. Si quieres sobaos y quesadas artesanales ve a Casa Quevedo, visita la playa de Santa Justa con su ermita en la roca y termina en Santander: disfruta por el paseo marítimo, el monumento de los Raqueros, funicular Rio de la Pila y Palacio de la Magdalena 🏰 Y hasta aquí esta ruta por Cantabria 🌳🌊🐮 Guárdatela para tu próximo viaje y sígueme para más rutas como esta🫶🏼🧳🗺️ Y por cierto… si me he dejado algún pueblo imprescindible, déjamelo en comentarios porque seguro que volveré✨ #cantabria

Mogrovejo es una pequeña aldea situada en el municipio de Camaleño que conserva un importante conjunto de casas tradicionales lebaniegas y varios edificios singulares, entre los que destaca una torre medieval de finales del siglo XIII, de planta cuadrada y rematada por almenas.

Alrededor de esta torre se construyeron varios edificios, algunos en estado de ruina, como una casa solariega que fue remodelada en el siglo XIX e incluye una capilla de planta rectangular con un interesante retablo barroco. Otro elemento destacado es la iglesia parroquial, probablemente del siglo XVII, de nave rectangular cubierta con bóvedas de crucería, que alberga un retablo barroco con los escudos de los Mogrovejo y una escultura de una Virgen flamenca de finales del siglo XV.

También se conservan varias casonas, entre ellas la de Vicente de Celis, con el escudo de los Estrada, datada en el siglo XVI. Las viviendas tradicionales siguen el estilo lebaniego, con la planta superior frecuentemente abierta al exterior y estructuras de varas entrelazadas recubiertas de barro, destinadas normalmente a pajar; algunas incorporan patín de acceso, de influencia asturiana. Entre las construcciones populares destacan además varios hornos de pan de forma semicircular y un hórreo.

Esta aldea que parece ubicada en los Alpes fue incluida en 2020 en la lista de los «Pueblos más Bonitos de España». En 2015 fue elegida como escenario principal para el rodaje de la película «Heidi, la niña de los Alpes». Aunque la historia está ambientada en Suiza, la belleza y autenticidad del entorno de Mogrovejo lo convirtieron en el lugar ideal para recrear paisajes alpinos.

Entorno natural

Desde Mogrovejo y sus alrededores parten numerosas rutas de senderismo que permiten descubrir el entorno natural de la zona. Entre las más destacadas se encuentran la ruta Mogrovejo-Santo Toribio de Liébana, la ruta circular Camaleño-Mogrovejo y la ruta de los pueblos de Liébana. Estos recorridos atraviesan paisajes de gran belleza, con hayedos, praderas de montaña y antiguos caminos tradicionales donde es posible observar fauna silvestre.

A poca distancia también se encuentra el teleférico de Fuente Dé. A unos 20 minutos en coche, permite ascender rápidamente hasta aproximadamente 1.800 metros de altitud, ofreciendo vistas panorámicas espectaculares de los Picos de Europa.

En definitiva, Mogrovejo es un destino de ensueño para una escapada de fin de semana en cualquier época del año.