General Dynamics European Land Systems (GDELS), filial española del gigante estadounidense de defensa General Dynamics, ha logrado reducir su pago del Impuesto de Sociedades a una cifra casi simbólica. La compañía declaró en 2024 un beneficio de 32.125.461 euros, pero únicamente abonó 141.239 euros al fisco gracias a una estructura contable que deja una base imponible prácticamente mínima. El mecanismo clave está en un asiento denominado “otros gastos de explotación”, donde GDELS cargó 28.289.195 euros en facturas internas contra su propio grupo empresarial, una maniobra que reduce drásticamente el beneficio sujeto a tributación.

Si a esos gastos se suman los 5.686.382 euros destinados a salarios (correspondientes a solo 31 empleados, como adelantó OKDIARIO) el resultado es que GDELS apenas deja 613.632 euros como base imponible. Sobre esa cifra se calcula el impuesto final, lo que explica que una empresa con más de 32 millones de beneficio termine pagando únicamente 141.239 euros en Sociedades. La estructura contable, aunque legal, evidencia un esquema de ingeniería financiera que permite a la multinacional minimizar al máximo su factura fiscal en España.

Un gasto interno desproporcionado

El punto más llamativo del balance es el asiento de otros gastos de explotación, donde GDELS registra más de 28 millones de euros en cargos internos. Estos pagos, según consultadas por OKDIARIO, responden a facturaciones de servicios corporativos, cesiones de tecnología o licencias que, en muchos casos, están dentro del propio grupo General Dynamics, pero su volumen resulta inusual para una plantilla tan reducida. De hecho, la cifra supera ampliamente el coste de personal y absorbe la mayor parte de los beneficios generados en España.

Este mecanismo tiene un impacto directo e inmediato: reduce el excedente contable hasta un nivel casi residual, lo que deja a la empresa con una base imponible mínima sobre la que aplicar el impuesto. Aunque estas prácticas están permitidas dentro del marco legal, su magnitud plantea interrogantes sobre el grado de supervisión y el equilibrio fiscal entre multinacionales y empresas nacionales.

Salarios disparados

Tal como publicó OKDIARIO, los sueldos del equipo directivo y de los 31 empleados de GDELS alcanzaron en 2024 los 5,68 millones, con una media de 183.000 euros por trabajador, reflejo del peso estratégico y tecnológico del área directiva. Sin embargo, incluso sumando este coste laboral elevado, la clave de la ingeniería fiscal sigue estando en los casi 30 millones en facturas internas hacia la matriz.

En paralelo, la compañía hermana Santa Bárbara Sistemas (también bajo control de General Dynamics) arrastra desde hace años problemas económicos derivados de decisiones corporativas que, según denuncian fuentes sindicales y laborales, han priorizado las necesidades financieras del grupo por encima de la situación de la industria española de defensa.

La combinación de salarios elevados, facturación interna masiva y un pago ínfimo de impuestos refuerza la tesis de que General Dynamics utiliza a su filial española tanto para operar como para derivar gastos dentro del grupo, reduciendo así su contribución fiscal en España a niveles difícilmente asumibles para cualquier otra empresa de su tamaño.