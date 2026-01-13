Vandalizan la fachada de un antiguo cine donde el Ayuntamiento de Palma hará equipamientos públicos

Vandalizan la fachada de un antiguo cine donde el Ayuntamiento de Palma hará equipamientos municipales. En concreto, se trata de la fachada de los antiguos cines Metropolitan, que el gobierno municipal del alcalde del PP Jaime Martínez ha adquirido por 3,6 millones de euros. Ha aparecido vandalizada con pintadas, lo que ha provocado las quejas de la entidad vecinal del barrio de Pere Garau en el que se ubica.

En un comunicado, el colectivo ha lamentado que el barrio haya vuelto a verse afectado por la aparición de nuevas pintadas vandálicas, que se suman a aceras rotas, solares y edificios abandonados desde hace décadas, suciedad, trastos y basura, que alteran la calidad del paisaje urbano del barrio más poblado de la capital balear.

«Esta afectación, cuando se alarga en el tiempo, modifica la percepción de los espacios, dando lugar a una sensación de inseguridad y degradación que no invita al civismo», han advertido.

Por otra parte, la agrupación ha recordado que el pasado 9 de diciembre se envió a la oficina antigrafitis y a Emaya un informe con 326 pintadas en Pere Garau con la intención de que fueran eliminadas en el marco del programa municipal Palma a Punt. Sin embargo, según han apuntado, a día de hoy muchas de ellas permanecen en el espacio público.

La asociación ha pedido una respuesta «ágil y eficiente» ante estas actuaciones incívicas. Al mismo tiempo, animan a la colaboración ciudadana para alertar y denunciar estos comportamientos.

El Ayuntamiento de Palma prevé construir en estos abandonados cines un centro de servicios en el local del antiguo cine Metropolitan, que albergará, entre otros, una unidad básica de salud, una guardería infantil, una biblioteca, aparcamientos subterráneos y un casal de barrio.

Para ello, la junta de gobierno aprobó el pasado 30 de diciembre de 2024 la adquisición de este edificio abandonado por 3.642.000 euros incluyendo en la operación tres inmuebles: el cine y dos locales adyacentes.

Los multicines Metropolitan de Pere Garau, que en 2011 cerraron sus puertas, han estado desde entonces en una situación de degradación y abandono que se ha ido acrecentando con el paso del tiempo.

En noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Palma anunció su inminente expropiación de la que nada más se supo y en 2019 el pleno municipal presidido por el ex alcalde socialista José Hila aprobó iniciar los trámites para su adquisición. Pero hasta hoy el vetusto edificio del número 14 de la calle Gabriel Llabrés ha sido un imponente cadáver urbano de más 2.000 metros cuadrados con sus sucias persianas bajadas.