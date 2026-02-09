Terror a la salida del instituto: pelea a cuchilladas entre chicos de 14 años en un parque de Palma

Momentos de auténtica tensión y miedo se vivieron hace unos días en el parque de Son Costa, en la zona de Ses Estacions de Palma, donde varios menores protagonizaron una violenta pelea con armas blancas a plena luz del día.

Los implicados, alumnos de institutos próximos y con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años, quedaron fuera del horario lectivo presuntamente para saldar cuentas pendientes, por motivos que aún no han sido esclarecidos.

Según testigos presenciales, el enfrentamiento se produjo a la salida de clase, cuando varios grupos de jóvenes comenzaron a increparse en las inmediaciones del parque. La situación, que inicialmente parecía una discusión más entre adolescentes, escaló rápidamente hasta derivar en un episodio de extrema gravedad.

Algunos de los implicados sacaron de sus mochilas cuchillos de grandes dimensiones y comenzaron a perseguirse, lanzándose cuchilladas con la aparente intención de herirse gravemente.

‘Quedada para matarse’

Horas antes varios compañeros de clase habían subido historias a sus redes de TikTok e Instagram, donde se podía ver al grupos muy numerosos de chavales, caminando dirección al parque bajo el título de ‘quedada para matarse’.

La escena, presenciada por otros estudiantes y numerosos transeúntes que a esa hora transitaban por la zona, generó pánico entre los vecinos. Todo ocurrió a plena luz del día, en un espacio frecuentado habitualmente por familias y menores. “Fue una situación angustiosa. Ver a chicos tan jóvenes corriendo con cuchillos en la mano es algo que no esperas presenciar en tu barrio”, relató un vecino que se encontraba en el parque en el momento de los hechos.

El altercado fue grabado por la madre de uno de los estudiantes que, según fuentes cercanas, no tiene ninguna vinculación con lo sucedido. La mujer, profundamente afectada por lo ocurrido, decidió registrar las imágenes ante el temor de que la situación pudiera tener consecuencias fatales.

Las grabaciones ya obran en poder de la Policía Nacional y se las ofrecemos en exclusiva en Ok Baleares.

Tras recibir el aviso por una pelea violenta en el parque de Son Costa, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, los agentes comprobaron que los implicados habían abandonado la zona. Desde entonces, se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar plenamente a todos los participantes en el enfrentamiento.

Fuentes próximas al caso han confirmado que los menores implicados son de nacionalidad española, aunque también hay de origen sudamericano, y alumnos de centros educativos cercanos al lugar del suceso. Los investigadores trabajan ahora con las imágenes disponibles y recaban testimonios para determinar el origen del conflicto y depurar responsabilidades.

Aunque por el momento no se han confirmado detenciones, todas las hipótesis permanecen abiertas. No obstante, las primeras sospechas apuntan a que el enfrentamiento podría estar relacionado con dinámicas propias de bandas juveniles, un fenómeno que en los últimos años ha generado preocupación en distintos puntos del país.

El suceso ha causado una profunda inquietud entre los vecinos de Ses Estacions y Son Costa, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas en los entornos escolares.

Los residentes han expresado su preocupación por la creciente conflictividad entre grupos de adolescentes y piden coordinación entre centros educativos, familias y fuerzas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Desde el ámbito educativo, se insiste en la importancia de reforzar los programas de mediación y convivencia escolar, así como de detectar posibles conflictos antes de que trasciendan fuera de las aulas. La investigación continúa abierta mientras la comunidad trata de asimilar un episodio que, por su violencia y por la corta edad de los implicados, ha dejado una profunda huella en el barrio.