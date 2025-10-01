Una brutal pelea con cuchillos y pistolas acaba con tres detenidos en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres varones, de nacionalidades marroquí y uruguaya, como presuntos autores de diversos delitos tras una violenta pelea ocurrida en la barriada de la Soledad, en Palma.

Uno de ellos ha sido arrestado por un delito de homicidio en grado de tentativa, y los otros dos por lesiones y amenazas. Los hechos se produjeron el pasado domingo, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraba en las inmediaciones de Son Banya, observó cómo dos hombres salían de un vehículo. Uno de ellos presentaba heridas sangrantes en la cabeza y un corte en el costado, aparentemente provocado con un arma blanca.

La víctima relató a los agentes que momentos antes había mantenido una pelea con dos individuos en la zona de la Soledad. Según explicó, durante el altercado uno de ellos llegó a esgrimir un cuchillo de cocina, con el que intentó agredir en varias ocasiones a la altura del rostro, profiriendo amenazas de muerte.

Finalmente logró alcanzarle con el arma blanca en el costado. Acto seguido, el segundo agresor lo habría amenazado con un arma de fuego corta, golpeándolo en la cabeza con la culata y repitiendo también su intención de matarlo. Tras relatar los hechos, el herido fue trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Tras lo sucedido, la Policía Nacional inició varias batidas por la barriada y localizó a un individuo cuyas características coincidían con las descritas por la víctima. Este admitió haber participado en la pelea y señaló que el herido había agredido a un compañero suyo. Aun así, fue detenido como presunto autor de tentativa de homicidio, debido al uso del arma blanca durante el enfrentamiento.

Poco después, los agentes localizaron al segundo implicado, quien también requirió asistencia médica y fue trasladado en ambulancia a un hospital. Tras ser dado de alta, fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas con arma de fuego. Finalmente, el hombre que inicialmente denunció los hechos también fue arrestado, una vez atendido en el hospital, como presunto autor de un delito de lesiones.

La investigación ha sido asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada implicado.