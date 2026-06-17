Austria se beneficia de la inocencia de Jordania y rompe 36 años de sequía en el Mundial

Se las prometía felices el combinado jordano cuando Olwan neutralizó el tanto de Schmid y el VAR entró para frenar la celebración de Arnautovic. Enfilaban el último cuarto del partido, ya saben, cuatro cuartos por partido debido a aquello de las pausas de hidratación publicitarias, con la ilusión de puntuar en su primer partido mundialista. Hasta que su fantasía tornó en pesadilla. Al Arab se marcó en propia y Arnautovic castigó una mano dentro del área (3-1). Todo el buen trabajo jordano fue en vano por dos detalles. Esto es un Mundial. Ya conocen su exigencia.