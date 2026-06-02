Cielos despejados y aumento de calor en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 2 de junio de 2026. Las temperaturas experimentarán un ascenso en la vertiente mediterránea, especialmente notable en las máximas, mientras que en la vertiente atlántica se prevé un descenso. Los vientos soplarán de forma floja a moderada desde el oeste, aumentando a moderados a fuertes en las áreas costeras del Mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de junio

Cielo despejado y ambiente caluroso en Sevilla

El cielo de Sevilla se vestirá de gala este día, con un manto de nubes que se despejan lentamente, dejando pasar destellos de sol a lo largo de la jornada. La temperatura mínima se mantendrá a un agradable nivel de 21 grados, mientras que a medida que avance el día, el termómetro alcanzará los 37 grados. Las rachas de viento suaves, de unos 10 km/h, apenas se sentirán, lo que hará que la sensación térmica se mantenga fresca por la mañana, aunque se tornará calurosa en la tarde.

A medida que el sol, que saldrá a las 07:04, viaje por el horizonte, se esperan temperaturas agradables en la madrugada, pero el ambiente se tornará más denso y cálido con una humedad que alcanzará su pico en un 70% por la tarde. A primera hora no hay indicios de lluvia, dejando paso a una tarde despejada antes de que el sol se esconda a las 21:39. La jornada prometerá ser una celebración del tiempo sevillano, con horas de luz ideales para disfrutar al aire libre.

Córdoba: nubes grises y viento intenso

Una mañana en Córdoba se presenta con un aire fresco que anticipa inestabilidad, las nubes grises dominan el cielo, augurando cambios en el tiempo. El día comienza con temperaturas alrededor de los 19 grados y algo de viento que apenas susurra, pero las condiciones están listas para transformarse conforme avanza la jornada.

A medida que el sol asoma, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando hasta 38 km/h en ráfagas, lo que sumado a una humedad del 65% puede hacer que la sensación térmica se dispare hasta los 38 grados por la tarde. Con un cielo que se oscurece y una probabilidad de lluvia más que notable, lo mejor será llevar un paraguas para no dejarse sorprender por el agua.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos parcialmente nublados especialmente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados y aunque el viento soplará con cierta intensidad en algunos momentos, no se esperan precipitaciones.

Con un ambiente tranquilo, es un buen momento para disfrutar de un paseo por las calles o un rato al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables. Las horas de luz invitan a realizar actividades cotidianas sin preocupaciones, ideal para compartir con amigos o familiares.

Cielo parcialmente nublado y viento en Cádiz

Este inicio de jornada en Cádiz se presenta con un cielo parcialmente nublado y unas temperaturas que oscilan entre los 21 y 24 grados, lo que promete un ambiente fresco durante la mañana. Con el sol saliendo a las 07:08, los gaditanos disfrutarán de unas 14 horas de luz. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará con intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si planeas salir.

La tarde continuará en la misma tónica, con una temperatura máxima de 27 grados y un cielo que seguirá parcialmente nublado. La sensación térmica puede hacer que se sienta más calurosa, mientras que la humedad, en torno al 45%, mantendrá un ambiente agradable. En definitiva, se avizora un día dinámico, perfecto para disfrutar de las maravillas de Cádiz.

Jaén: cielo soleado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable, con temperaturas que rondan los 24 grados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando una máxima de 35 grados por la tarde, bajo un cielo igualmente soleado. Es un buen momento para disfrutar del buen tiempo, pero no olvides llevar ropa ligera y protección solar, ya que el sol brillará con intensidad.

Mañana soleada con nubes dispersas en Málaga

Las primeras horas traen una tranquilidad notable, con un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana fresca, donde se registrarán mínimas de 21°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando hasta 38°C por la tarde, en un ambiente marcado por un cielo parcialmente nublado.

Con el viento del norte soplando suavemente a 10 km/h y ráfagas de hasta 37 km/h, se recomienda aprovechar las horas más frescas de la jornada. Aunque no se prevén lluvias, es buena idea llevar agua y protección solar para mantenerse hidratado y protegido del sol en las horas pico.

Granada: una jornada ideal al aire libre

El tiempo en Granada esta mañana se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que rondará los 19 grados. La suavidad del aire se acompaña de una brisa ligera, haciendo que la sensación térmica se sienta un poco más fresca de lo que realmente es. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura a unos agradables 34 grados en la tarde, aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, ofreciendo un ambiente más cómodo. Es una jornada ideal para disfrutar al aire libre; no olvides llevar contigo una botella de agua y un sombrero para protegerte del sol en las horas más cálidas.

Almería: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una tarde de sol radiante y temperaturas que alcanzarán los 32 °C. Mientras el viento sopla del suroeste a 20 km/h, la sensación térmica podría rozar los 31 °C, invitando a disfrutar del aire libre bajo el sol.

A lo largo del día, la humedad variará entre 40% y 80%, pero no se esperan lluvias ni chubascos, lo que asegura un día perfecto para actividades al exterior. Recuerda hidratarte y protegerte del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET