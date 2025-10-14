Morella reprueba al ex alcalde del PSOE por los 408.000 € en facturas a empresas del hermano de Puig

El Pleno del Ayuntamiento de Morella, en Castellón, ha decidido, con los votos de los Independientes y el PP, reprobar al ex alcalde socialista del municipio, Rhamsés Ripollés y pedirle que también deje el acta de concejal. Todo ello, después de que la Agencia Valenciana Antifraude detectara el pago de 408.000 euros en facturas «irregulares» por parte del Ayuntamiento de Morella a empresas del hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig.

Se da la circunstancia de que Ximo Puig había sido alcalde de Morella desde junio de 1995 hasta junio de 2012. Y que quien lo relevó fue, precisamente, Rhamsés Ripollés, el ex alcalde que ahora ha sido reprobado con los votos de Independientes por Morella y el Partido Popular. Ni Rhamsés Ripollés ni el resto de ediles socialistas han vivido ese momento desde el salón de plenos, porque han optado por marcharse antes.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Ortí, ha criticado la postura del Grupo Socialista. Pero, sobre todo, de Ripollés: «En vez de dar la cara, huye». Para el concejal popular: «Cuando uno no tiene argumentos, escapa. Y eso, es lo que ha hecho el PSOE. Porque la resolución de Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ante la queja del Grupo Popular en las Cortes Valencianas por pagos irregulares desde 2015 no admite duda».

En concreto, tal como ha publicado OKDIARIO, este 3 de octubre, la Agencia Valenciana Antifraude había trasladado al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas la confirmación de la contratación irregular del Ayuntamiento de Morella con empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig.

Antifraude confirmó esos extremos con una resolución en respuesta a la denuncia interpuesta ante la citada Agencia en abril de 2023 contra el Ayuntamiento de Morella por el supuesto pago de facturas sin contrato a las empresas de Francis Puig desde 2015. Según la denuncia presentada en su día por el Grupo Popular, el Ayuntamiento de Morella pagó desde 2015 supuestamente al menos 408.000 euros en 629 facturas sin seguir ningún tipo de licitación. Es decir, que se habría pagado sin soporte legal.

Esa resolución de Antifraude ha sido la que ha llevado al PP a solicitar un pleno extraordinario y a reprobar a Rhamsés Ripollés, que era el alcalde del municipio en esos años.