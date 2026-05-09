El MECOOL GM1 es un mando sencillo, cómodo y con una vibración que sorprende
El MECOOL GM1 es un mando inalámbrico con buena vibración, tacto suave y conexión sencilla
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El MECOOL GM1 es uno de esos accesorios que no necesitan demasiada explicación para entender su utilidad. Lo sacas de la caja, lo enlazas y empiezas a jugar. No es un mando profesional ni va a competir con los modelos más caros del mercado, pero sí ofrece algo muy interesante, convertir un TV Box, una televisión compatible o un dispositivo Android en una pequeña consola para jugar desde el sofá.
Esa es la clave para entender bien este producto. El MECOOL GM1 no está pensado como un mando de consola tradicional, sino como un accesorio para jugar en la nube desde la televisión. Su terreno natural está en servicios como Blacknut y en los TV Box Android de MECOOL, donde busca ofrecer una experiencia más parecida a la de una consola, pero sin necesidad de descargar juegos ni instalar nada en local.
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