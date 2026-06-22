Este verano me esperan varios viajes largos en avión y no pienso volar sin estos accesorios

En dos semanas he de encadenar tres vuelos para llegar a China, además de otros tres para volver. Un viaje en avión siempre requiere de bastante preparación, sobre todo si son muchas horas. Por eso, y con la experiencia de mucho tiempo que empleo en el aire, quiero compartirte mi lista de imprescindibles cuando voy a volar.

Música y pelis sin conexión, descarga la playlist antes de salir de casa

El error más común es llegar al aeropuerto con las playlists favoritas en streaming y descubrir que el modo avión corta el acceso a todo. La solución existe, es gratuita y requiere hacerlo antes de salir.

Spotify, Apple Music, YouTube Music y Tidal permiten descargar álbumes, listas de reproducción y podcasts para escucharlos sin datos. El proceso varía según la plataforma, pero en todos los casos el contenido queda guardado en el almacenamiento interno del teléfono.

Un viaje de 12 horas consume más música de lo que parece. Una playlist de unas 200 canciones en calidad estándar ocupa alrededor de 1 GB. Si optas por la máxima calidad, reserva el doble de espacio. Y si usas podcasts o audiolibros, descarga también los episodios pendientes: el sistema no los guarda de forma automática.

Netflix, Prime Video, Disney+ y Max permiten descargar contenido para verlo sin conexión. El proceso es sencillo, pero hay algunos detalles que conviene revisar antes de cerrar la maleta.

La calidad de descarga afecta directamente al espacio ocupado. En Netflix, por ejemplo, puedes ajustarlo en Configuración > Calidad de descarga antes de ponerte a descargar temporadas enteras. Si la memoria de la tablet es limitada, la calidad estándar es suficiente para una pantalla de 10 pulgadas.

Algunas plataformas limitan el tiempo que los títulos permanecen disponibles sin conexión, normalmente entre 7 y 30 días desde la descarga, dependiendo del acuerdo con cada estudio. Comprueba también que el contenido se guarda en el almacenamiento correcto, interno o tarjeta microSD, según la configuración de cada app.

Y el detalle que más veces falla, descarga también los subtítulos si los necesitas, ya que en algunos títulos no se incluyen automáticamente con el contenido.

La inversión que más se nota en un viaje largo

El ruido de cabina de un avión se mueve entre los 75 y los 85 decibelios durante horas. El de un tren de alta velocidad no es muy distinto. Sin cancelación activa de ruido, cualquier película, podcast o canción pierde la mitad de su gracia. Con ella, el viaje cambia.

Los Soundcore Liberty 5 Pro Max son los auriculares más avanzados de la marca y se notan. Incorporan ANC 4.0 con el chip de inteligencia artificial Thus, que procesa más de 384.000 señales de ruido por segundo mediante 8 sensores. El resultado en cabina es un aislamiento que convierte el rugido del motor en algo bastante manejable.

Llevan una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas con acceso directo a los ajustes de ANC, fondos personalizables y la función AI Note-Taker para grabar y transcribir conversaciones. En un vuelo a Mallorca no será lo más usado, pero en un desplazamiento de trabajo, como suele ser mi caso, tiene su utilidad.

En sonido, cuentan con drivers de 9,2 mm de diafragma de papel y lana, compatibilidad con Dolby Atmos y el sistema de personalización HearID 5.0, que ajusta el ecualizador al perfil auditivo de cada usuario. Los Soundcore Liberty 5 Pro recibieron la certificación Guinness World Records en abril de 2026 como los auriculares TWS con la mayor puntuación de calidad de voz del mundo, y el Pro Max comparte los mismos transductores. Su precio oficial es de 249,99 euros.

Para quien prefiere los auriculares de diadema en viajes largos, los JBL Live 780NC ofrecen una relación calidad-precio difícil de rebatir. Su cancelación True Adaptive ANC 2.0 analiza el entorno en tiempo real mediante seis micrófonos y se ajusta automáticamente, con resultados especialmente buenos frente al ruido constante de motores.

La batería es su argumento más contundente, hasta 80 horas con ANC desactivado y 50 horas con él encendido. En la práctica, eso significa que en un viaje de dos semanas posiblemente no necesites el cable de carga, que por cierto no viene incluido en la caja.

Incorporan drivers de 40 mm con certificación Hi-Res Audio, Bluetooth 6.0, conexión multipunto y diseño plegable. También son compatibles con el adaptador JBL Smart Tx, vendido por separado, que permite conectarlos por USB-C o jack de 3,5 mm al sistema de entretenimiento del avión sin perder las funciones inalámbricas. El precio es de 179,99 euros y están disponibles en siete colores.

Gadgets extra que merecen hueco en la mochila

Una tablet reproduciendo vídeo durante cuatro horas y el móvil haciendo de reproductor de música en paralelo agotan la batería antes de llegar al destino. Una batería portátil de entre 10.000 y 20.000 mAh resuelve el problema sin ocupar demasiado espacio. Elige una con carga rápida y con al menos dos puertos para no tener que elegir entre dispositivos. comentar puerto de carga puede no ser veloz

Sujetar la tablet con la mano durante una película de dos horas resulta incómodo desde el primer cuarto de hora. Un soporte plegable de aluminio, que cabe en cualquier bolsillo lateral de la mochila, permite apoyar la pantalla en la bandeja del asiento y tener las manos libres. Son compatibles con la práctica totalidad de tablets del mercado y su precio no supera los 15 euros en la mayoría de casos.