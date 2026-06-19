La casa se queda sola, pero tus dispositivos no: qué apagar antes de irte de vacaciones

Para muchos quedan exactamente 12 días para comenzar las vacaciones. Irse de viaje no es solo en cerrar ventanas, bajar persianas y echar la llave. En una casa actual hay muchos más dispositivos conectados de los que parece, cargadores, televisores, routers, altavoces inteligentes, regletas, cámaras, enchufes WiFi, consolas, robots aspiradores o pequeños electrodomésticos. Por eso conviene tener claro qué apagar antes de irte de vacaciones y qué aparatos sí deberían quedarse funcionando.

Uno de los errores más habituales es dejar cargadores conectados por toda la casa. El del móvil en la mesilla, el del portátil en el despacho, el de la tablet en el salón o el de algún reloj inteligente en una regleta.

Un cargador enchufado sin dispositivo conectado consume muy poco, pero no hay motivo para dejarlo ahí durante una semana o quince días. Además, si se trata de cargadores antiguos, de mala calidad o que se calientan más de la cuenta, lo prudente es retirarlos antes de salir. La recomendación es simple, si no va a cargar nada mientras estás fuera, desenchúfalo.

Regletas llenas y aparatos en espera