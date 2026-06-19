La casa se queda sola, pero tus dispositivos no: qué apagar antes de irte de vacaciones
Qué apagar antes de irte de vacaciones para evitar consumo innecesario, riesgos eléctricos y fallos en casa
Las fotos que subes a Instagram no son tuyas: lo que Meta hace con ellas
Cinco funciones ocultas de WhatsApp que cambian cómo usas la app cada día
- Nacho Grosso @grosso_nacho
- Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.
-
-
- Actualizado:
Para muchos quedan exactamente 12 días para comenzar las vacaciones. Irse de viaje no es solo en cerrar ventanas, bajar persianas y echar la llave. En una casa actual hay muchos más dispositivos conectados de los que parece, cargadores, televisores, routers, altavoces inteligentes, regletas, cámaras, enchufes WiFi, consolas, robots aspiradores o pequeños electrodomésticos. Por eso conviene tener claro qué apagar antes de irte de vacaciones y qué aparatos sí deberían quedarse funcionando.
Cargadores enchufados, mejor fuera
Uno de los errores más habituales es dejar cargadores conectados por toda la casa. El del móvil en la mesilla, el del portátil en el despacho, el de la tablet en el salón o el de algún reloj inteligente en una regleta.
Un cargador enchufado sin dispositivo conectado consume muy poco, pero no hay motivo para dejarlo ahí durante una semana o quince días. Además, si se trata de cargadores antiguos, de mala calidad o que se calientan más de la cuenta, lo prudente es retirarlos antes de salir. La recomendación es simple, si no va a cargar nada mientras estás fuera, desenchúfalo.
Regletas llenas y aparatos en espera
Televisor, consola, barra de sonido, decodificador, altavoz inteligente y router suelen compartir espacio en el salón. Muchas veces también comparten una misma regleta. Antes de viajar, merece la pena revisar qué hay conectado y qué puede apagarse por completo.
Los televisores, consolas, monitores, impresoras, equipos de sonido y ordenadores pueden quedar totalmente desconectados si nadie va a usarlos. Dejarlos en modo espera durante días solo mantiene un consumo residual y los deja expuestos ante posibles picos de tensión.
Más importante aún es revisar las regletas antiguas o sobrecargadas. Si una regleta está llena de adaptadores, cargadores y aparatos que no necesitas, lo mejor es aligerarla antes de cerrar la casa.
El router no siempre debe apagarse
Apagar el router puede parecer una buena forma de ahorrar energía, pero no siempre es buena idea. Si tienes cámaras de seguridad, alarma conectada, videoportero inteligente, sensores de movimiento o dispositivos domóticos que dependen de Internet, al apagar el router los dejas sin conexión.
Por tanto, el router solo debería apagarse si no hay ningún sistema importante que dependa de él. Si necesitas mantenerlo encendido, colócalo en una zona ventilada, evita cubrirlo y, si es posible, conéctalo a una regleta con protección contra sobretensiones.
Pequeños electrodomésticos que puedes desconectar
La nevera debe quedarse enchufada si hay comida dentro, pero otros electrodomésticos no tienen por qué seguir conectados. Cafeteras, tostadoras, microondas, freidoras de aire, robots de cocina, bases de carga de aspiradores o aparatos similares pueden desconectarse sin problema.
Es una forma de reducir puntos eléctricos activos en casa cuando nadie va a estar pendiente. Antes de salir, una vuelta rápida por la cocina puede evitar olvidos bastante comunes.
Enchufes inteligentes: útiles, pero con límites
Los enchufes inteligentes son prácticos para simular presencia en casa, encender una lámpara a determinadas horas o controlar algún dispositivo a distancia. Sin embargo, no todos los aparatos deberían depender de una programación automática.
No es recomendable dejar conectados a enchufes inteligentes aparatos de calor, planchas, calefactores, tostadores o dispositivos de alto consumo que requieran supervisión. Para vacaciones, su uso tiene más sentido con lámparas, pequeños puntos de luz o rutinas sencillas de presencia.
Qué dejar conectado y qué apagar
Antes de irte, la revisión debe ser selectiva. Puedes apagar televisores, consolas, ordenadores, monitores, impresoras, cargadores, pequeños electrodomésticos y bases de carga que no sean necesarias.
En cambio, puede interesarte mantener conectados el router, cámaras, alarma, sensores, frigorífico o algún sistema de iluminación programada, siempre que estén bien instalados y sean necesarios.
Resumiendo, lo que no cumple ninguna función mientras estás fuera, mejor apagado o desenchufado. Lo que sí protege la casa o conserva alimentos debe quedarse conectado, pero revisado.
Temas:
- Gadgets
Lo último en Tecnología
-
Mónica Sorribas (Ubilibet): ‘La inteligencia artificial está haciendo que el fraude parezca cada vez más legítimo’
-
HONOR presenta HONOR Watch 6: un smartwatch centrado en el deporte y la monitorización de la salud
-
La casa se queda sola, pero tus dispositivos no: qué apagar antes de irte de vacaciones
-
La EZVIZ EP4 mejora la mirilla tradicional con pantalla, cámara y avisos al móvil
-
Apple lanza un reto de 10 minutos por el Día Internacional del Yoga en el Apple Watch
Últimas noticias
-
¿Puedes ir sin camiseta por la calle en Madrid ahora que es verano y las urbanizaciones han abierto sus piscinas? Esto dice la ordenanza municipal
-
La estrategia de ‘Equipo de investigación’ para luchar contra el Mundial
-
¿Cuántas veces se puede usar una toalla antes de volver a lavarla?
-
La hermana de Cristiano Ronaldo acusa a los jugadores de Portugal de boicot: «Qué extraño»
-
Estrella Morente desvela a COOL cómo se encuentra Luis Miguel y lanza un mensaje: «Estamos tranquilos»