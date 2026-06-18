La EZVIZ EP4 mejora la mirilla tradicional con pantalla, cámara y avisos al móvil

La EZVIZ EP4 es de esas soluciones que prometen mejorar la seguridad de la puerta de casa sin tener que llamar a un instalador. No hablo de una cerradura inteligente ni de un videoportero al uso, sino de una mirilla digital con timbre, pantalla interior y conexión al móvil. Una vez instalada, deja ver quién hay al otro lado de la puerta sin acercarse, avisa si detecta movimiento y hasta reconoce caras familiares.

Ya tuve la oportunidad de probar una de sus predecesoras hace un par de años y reconozco que tenía ganas de ver cómo la firma había avanzado en cuanto a usabilidad, calidad de imagen y funciones.

El conjunto se compone de dos piezas. Por fuera queda la cámara circular con el botón del timbre, y por dentro se monta una pantalla táctil en color de 5,5 pulgadas. La instalación aprovecha el hueco donde antes iba la mirilla de toda la vida, así que no hay que hacer obra ni pasar cables por la pared. Ahora bien, antes de comprarla conviene medir la puerta con calma.

EZVIZ ofrece compatibilidad con puertas de entre 35 y 105 milímetros de grosor, y con orificios de mirilla de entre 14 y 50 milímetros. El margen es amplio, sí, pero yo no me saltaría esta comprobación. Si la puerta es antigua, blindada o tiene una mirilla con una medida un poco rara, mejor confirmarlo antes de hacer el pedido.

Una instalación que no necesita instalador

Aquí la EP4 se gana un punto a su favor. No hay que tocar la puerta ni montar una cámara exterior aparte, se quita la mirilla de toda la vida, se coloca el módulo de cámara por fuera, se pasa el cable por el mismo hueco y se fija la pantalla por dentro sobre su base.

No es complicado, pero sí pide un poco de paciencia. Lo importante es no forzar el cable, usar los tornillos correctos según el grosor de la puerta, vienen varios en la caja, y comprobar que la base interior queda bien firme. Ya montada, todo lo demás se hace desde la app de EZVIZ, ahí llegan los avisos, se ve la imagen en directo y se puede hablar con quien esté llamando.

Una pantalla interior que se agradece

La pantalla táctil de 5,5 pulgadas es, para mí, uno de los elementos que más distingue a la EP4 de las mirillas digitales más sencillas. No te obliga a depender siempre del móvil, y permite ver de un vistazo quién está al otro lado de la puerta. Para una persona mayor, para una casa con niños o para quien simplemente no le apetezca mirar por una mirilla tradicional, esta pantalla marca la diferencia.

Y no es solo verlo más grande. La pantalla también deja consultar la imagen sin abrir la app, revisar quién ha llamado y usar la mirilla como un visor interior moderno. Estando en casa, es más rápido tocar la pantalla que desbloquear el móvil. Estando fuera, ahí entra la app.

Ese equilibrio entre pantalla local y control remoto me parece uno de los grandes aciertos del producto. Hay dispositivos conectados que dependen demasiado del teléfono para todo. La EP4, en cambio, mantiene la experiencia sencilla cuando estás dentro de casa.

Imagen 4K y gran angular para vigilar mejor el rellano

La EP4 graba en 4K, 3840 × 2160 píxeles. Frente a las mirillas en Full HD es una mejora importante: más detalle y más margen para reconocer bien a quien está delante de la puerta, sobre todo cuando la persona no se coloca justo de frente o la luz no acompaña.

También trae WDR y corrección de distorsión LDC. El WDR ayuda cuando hay mucho contraste de luz, un rellano a contraluz, por ejemplo, y el LDC suaviza un poco la deformación típica de las lentes muy angulares. No quita del todo el efecto ojo de pez, pero se nota la diferencia.

El reconocimiento facial es la función que más juego da

Si hay algo que distingue a la EP4 de una mirilla digital corriente es el reconocimiento de rostros familiares por IA. No se limita a avisar de que hay movimiento, sino que diferencia entre una alerta genérica y la llegada de alguien conocido. Saber si ha llegado un familiar, si se acerca alguien habitual o si hay un desconocido en la puerta cambia bastante la utilidad del aviso.

Como con cualquier reconocimiento facial doméstico, yo iría con cierta cautela. La precisión depende de la luz, del ángulo, de si la persona mira o no a la cámara y de cómo se haya configurado el perfil. Aun con eso, es una función que marca diferencia frente a mirillas que solo detectan movimiento sin más.

La EP4 combina además la detección de forma humana por IA con un sensor PIR. Esta doble detección reduce avisos innecesarios, aunque el resultado real dependerá del entorno. En un rellano con bastante tránsito, conviene ajustar la sensibilidad y observar los primeros días si las alertas tienen sentido o saturan el móvil.

Visión nocturna para cuando el rellano se queda oscuro

La visión nocturna por infrarrojos llega hasta 5 metros, suficiente para un rellano o una entrada de vivienda. Lo que cambia es el espacio, no es lo mismo una puerta con luz comunitaria que un pasillo a oscuras del todo.

La ventaja de los infrarrojos es que la cámara sigue dando imagen aunque no haya luz. La desventaja, que esa imagen pierde color y detalle fino. La EP4 no sustituye a una cámara de videovigilancia exterior profesional, pero cumple de sobra como mirilla avanzada para reconocer presencia y ver quién está al otro lado.

Audio en los dos sentidos y control desde el móvil

La EP4 trae micrófono y altavoz, así que también funciona como un pequeño videoportero. Puedes hablar con quien está fuera sin necesidad de abrir la puerta, algo que viene bien para repartidores, visitas que no esperabas o, simplemente, para no tener que acercarte a la entrada.

Desde la app de EZVIZ se ve la imagen en directo, llegan las notificaciones, se repasan los eventos grabados y se puede hablar con la persona. Eso sí, todo depende de cómo llegue el WiFi hasta la puerta. La EP4 trabaja en la banda de 2,4 GHz, que tiene buen alcance pero se satura con más facilidad en edificios con muchas redes vecinas.

Antes de dejarla instalada del todo, conviene comprobar que la señal llega bien hasta la entrada. Una mirilla conectada con mala cobertura tarda más en avisar o en abrir la imagen en directo, y eso acaba quitando ganas de usarla.

Una batería de 7.100 mAh que aguanta bien

La batería es otro de los puntos a favor de la EP4: 7.100 mAh es una capacidad generosa para una mirilla digital, y permite olvidarse de pilas o de tener que cablear electricidad hasta la puerta.

La autonomía real, eso sí, depende mucho del uso. Si la cámara detecta movimiento varias veces al día, si la pantalla se activa con frecuencia, si consultas mucho desde el móvil o si el WiFi llega flojo, la batería bajará antes de lo esperado. En una puerta con poco tránsito, en cambio, aguanta bastante más, no menos de 3 meses. Respecto al modelo anterior que probé hace 2 años, han incluido por fin conexión USB-C, eliminando el obsoleto ya micro-USAB.

Almacenamiento local, y la nube como opción y no como obligación

Uno de los apartados que más me gustan de la EP4 es el almacenamiento. Permite guardar los vídeos en una microSD de hasta 512 GB, se compra aparte, y eso evita tener que depender de una suscripción para nada.

Que la tarjeta vaya en el monitor interior, y no en la cámara exterior, también me parece un acierto. Si alguien manipula o daña la parte exterior, las grabaciones siguen a salvo dentro de casa. Para un uso doméstico, tiene bastante sentido.

EZVIZ también ofrece CloudPlay, su servicio de nube por suscripción. Puede venir bien para quien quiera una copia remota, pero no hace falta para usar la mirilla con normalidad. Y eso pesa, porque en productos de seguridad doméstica muchos usuarios prefieren pagar el dispositivo una vez y no sumar otra cuota mensual a la lista.

Lo que más me ha gustado

Lo mejor de la EP4 es la combinación de pantalla grande, cámara 4K, reconocimiento facial y almacenamiento local. No es una mirilla básica con una pantalla pegada encima, sino un dispositivo bastante completo para controlar la entrada de casa, tanto desde dentro como desde fuera.

Me parece un acierto que no obligue a pagar suscripción. Poder usar una microSD de hasta 512 GB da margen de sobra para un uso doméstico, y deja la nube como un extra, no como un requisito.

Y la pantalla de 5,5 pulgadas, en el día a día, es más cómoda de lo que parece. Ver quién llama sin acercarte a la puerta ni sacar el móvil del bolsillo es una mejora real frente a la mirilla de siempre.

Mi veredicto

La EZVIZ EP4 me parece recomendable para quien quiera mejorar la seguridad de la puerta sin meterse en la instalación de un videoportero completo. Su valor está en juntar bastantes cosas en un solo producto, pantalla de 5,5 pulgadas, cámara 4K, gran angular, reconocimiento facial, detección humana, audio en los dos sentidos, batería recargable y almacenamiento local.

Le veo mucho sentido en viviendas con la puerta en un rellano interior, en casas que reciben paquetes a menudo o para quien quiera saber quién ha llamado aunque no esté en casa. También encaja bien donde una mirilla tradicional resulta poco práctica.

Como sustituta moderna de la mirilla clásica cumple muy bien. El secreto es está en instalarla con cuidado, configurar las zonas de privacidad y aprovechar el almacenamiento local si no quieres pagar una suscripción de más. Con esas condiciones, la EZVIZ EP4 es una opción completa y bastante sólida para controlar quién llama a tu puerta.