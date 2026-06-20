Tecnología para viajar a China: lo que necesitas instalar, descargar y llevar en la maleta

Viajar a China no es como viajar a cualquier otro destino. La barrera del idioma, un sistema de pagos completamente diferente al occidental y la Gran Muralla digital que bloquea Google, WhatsApp y las redes sociales convierten la preparación tecnológica en algo tan importante como reservar el vuelo o hacer la maleta. En un par de semanas vuelvo a China, así que lo que viene a continuación no es solo investigación es también experiencia propia.

eSIM con VPN incorporada, la solución más sencilla

China bloquea Google, WhatsApp, Instagram, YouTube y prácticamente cualquier servicio occidental de internet. La solución clásica es contratar una VPN por separado, pero hay una opción más cómoda, muchas eSIM diseñadas específicamente para China incluyen VPN integrada, de modo que desde el momento en que aterrizas tienes datos y acceso libre a internet sin necesidad de configurar nada más.

Es la forma más sencilla de llegar al país con todo listo. Si prefieres contratar la VPN por separado, recuerda que debes instalarla y probarla antes de salir de España, una vez en China no podrás acceder a la web de tu proveedor para descargarla, porque esas páginas también están bloqueadas.

WeChat y Alipay, las dos apps sin las que casi no puedes pagar

China es uno de los países más avanzados del mundo en pagos digitales, hasta el punto de que pagar en efectivo en muchos establecimientos es directamente imposible. WeChat Pay y Alipay son los dos sistemas dominantes, y la buena noticia es que desde hace un tiempo ambas apps permiten vincular tarjetas de crédito o débito extranjeras.

El consejo más importante, configura las dos apps y vincula tu tarjeta antes de salir de España. El proceso de verificación puede requerir meter los datos del pasaporte o un número de teléfono, y es mucho más sencillo resolverlo desde casa que desde una tienda en China con el idioma de por medio.

WeChat, además del pago, funciona como el WhatsApp local. Es la app de mensajería habitual entre los chinos, y te servirá para comunicarte con contactos, hoteles y guías durante todo el viaje.

Google Translate offline, porque la VPN no siempre funciona

Con la VPN activa, Google Translate funciona perfectamente. El problema es que las VPN en China no son 100% estables, se ralentizan, se cortan en determinadas zonas y hay momentos del día en los que el rendimiento cae. Quedarte sin traducción justo en el restaurante donde el menú está escrito solo en chino no es el mejor momento para descubrir ese fallo.

Descarga el paquete de idioma chino simplificado en Google Translate antes de salir. Así la app funciona en modo offline sin necesidad de conexión ni VPN para las traducciones básicas del día a día. Si además quieres una alternativa nativa que no depende de VPN en ningún momento, Baidu Translate es la opción más extendida entre los locales.

Mapas que funcionen en China

Google Maps opera en China con la VPN activa, pero con limitaciones: la cartografía del país no es tan precisa como en Europa y la navegación puede dar indicaciones incorrectas. Las alternativas más fiables son Apple Maps, que tiene una cobertura sorprendentemente buena en China, y Amap (también conocida como Gaode), la app de mapas más popular entre los locales y la que usan los conductores de taxi y los servicios de transporte del país. Está disponible en inglés.

El adaptador de enchufe: ¿lo necesitas o no?

España usa la clavija tipo C y F, de pines redondos. China usa principalmente el tipo I, de tres pines en ángulo oblicuo, y el tipo A, de dos pines planos, similar al estadounidense. Son formatos incompatibles.

Dicho esto, la mayoría de hoteles de categoría media-alta en China tienen tomas universales que admiten cualquier tipo de clavija. Si te alojas en cadenas internacionales, probablemente no lo necesites. Si tu itinerario incluye alojamientos más locales o zonas menos turísticas, un adaptador universal compacto no ocupa espacio y puede salvarte más de una noche.

El power bank, el gadget más importante del viaje

En China el móvil lo es todo, es tu cartera, tu mapa, tu intérprete y tu puerta de acceso a internet. Eso implica un consumo de batería mucho más alto que en un viaje normal, especialmente con la VPN corriendo en segundo plano.

Llevar un power bank de al menos 10.000 mAh es prácticamente obligatorio. Si vas a pasar días largos fuera del hotel, con mucha fotografía, navegación y pagos, mejor una de 20.000 mAh o incluso dos unidades más pequeñas, más fáciles de repartir entre maleta y mochila.

Un localizador en la maleta, por si acaso

Un viaje a China suele implicar varios vuelos, trasbordos y, en muchos casos, trayectos en tren de alta velocidad con el equipaje en el maletero superior. Meter un localizador en la maleta o en la mochila principal es una precaución sencilla que puede ahorrarte un disgusto considerable.

El AirTag de Apple es la opción más extendida, funciona con la red de dispositivos Apple, que en China tiene una presencia notable dado el elevado número de usuarios de iPhone en el país. Si usas Android, los Tile o los Samsung SmartTag son alternativas válidas, aunque su red de rastreo es menos densa fuera de Europa y Estados Unidos. En cualquier caso, configura el localizador antes de salir y comprueba que aparece correctamente en la app correspondiente. Como con la VPN, no es el momento de descubrir que algo no funciona cuando ya estás en el aeropuerto.

Ventilador de mano, imprescindible si viajas al sur e

Si tu destino es el sur del país, como Shenzhen, Guangzhou o cualquier ciudad costera, entre junio y septiembre la combinación de calor y humedad puede ser agotadora. Los ventiladores de mano portátiles con carga por USB-C son convertido en un accesorio habitual entre locales y turistas por igual.

Los modelos más prácticos son los de cuello libre, que dejan las manos libres mientras caminas o sacas fotos, y los de mano con batería integrada de buena autonomía. Con 35 grados y un 80% de humedad marca una diferencia real.

Auriculares con cancelación de ruido

Un vuelo a China desde España ronda las diez o doce horas. Si además piensas usar el tren de alta velocidad para moverte por el país, unos buenos auriculares con cancelación de ruido mejoran considerablemente la experiencia. Son también útiles para concentrarse trabajando si eres nómada digital desde cualquier lugar, y en China los trenes y aeropuertos tienen un nivel de ruido ambiente bastante elevado.

China es un destino que recompensa a quien llega preparado. Con la eSIM activada, los mapas descargados, el traductor en modo offline y los pagos configurados antes de salir, la mayoría de los obstáculos habituales desaparecen antes de que se conviertan en un problema. Lo que queda es simplemente viajar, y eso, en un país tan diferente y estimulante como este, merece toda la atención.