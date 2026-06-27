La china BYD se fija como objetivo para 2030 superar a Toyota como el mayor fabricante de coches del mundo

El presidente y director ejecutivo de BYD, Wang Chuanfu, se ha fijado como objetivo superar a Toyota como el mayor fabricante de automóviles del mundo para 2030. Para lograrlo, el gigante chino tendría que más que duplicar sus ventas en tan solo cuatro años, una hazaña que dependerá de forma directa de la implantación de una tecnología de baterías revolucionaria y la rápida expansión internacional, que ya se ha iniciado en el Viejo Continente y Latinoamérica.

Para entender la magnitud del desafío que se ha propuesto el fabricante automovilístico chino, es importante destacar que, en la actualidad, Toyota vende aproximadamente 2,5 veces más que BYD. En concreto, la firma japonesa cerró 2025 con aproximadamente 11,32 millones de vehículos vendidos globalmente, manteniéndose como el fabricante número uno del mundo por sexto año consecutivo.

Mientras BYD cerró el año con 4,8 millones de vehículos vendidos en 2025 a nivel mundial. De los cuales, unos 2,25 millones fueron eléctricos puros (BEV) y cerca de 2,29 millones híbridos enchufables (PHEV), lo que se traduce en una diferencia de 6,7 millones de vehículos al año. Eso implica que, para alcanzar a Toyota en menos de cuatro años, BYD tendría que añadir un volumen equivalente a crear otro fabricante.

Las ventas de BYD en España

En España, BYD continúa reforzando su posición como referente de la movilidad electrificada tras cerrar mayo como la marca líder del mercado de vehículos enchufables con un total de 4.518 matriculaciones y una cuota de mercado del 18,8%.

Este resultado supone un crecimiento del 85,9% respecto al mismo mes de 2025 y permite a la marca consolidar su liderazgo en el acumulado de 2026, donde suma ya 17.987 matriculaciones y una cuota de mercado del 17,1%, registrando un incremento del 131% frente al mismo periodo del año anterior.

BYD encabeza, por detrás de Tesla, también las ventas de vehículos 100% eléctricos en España. Durante mayo, la marca registró 1.722 matriculaciones y una cuota de mercado del 14,2%, lo que representa un crecimiento del 69% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, el fabricante automovilístico chino mantiene igualmente el liderazgo con 7.159 unidades matriculadas, una cuota del 14,6% y un crecimiento del 88,2%.

La fortaleza de la marca también queda patente en el mercado de híbridos enchufables. Durante el mes de mayo, BYD ha matriculado un total de 2.796 unidades, alcanzando una cuota del 23,4% y registrando un crecimiento del 98% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2026, la marca lidera este mercado con 10.828 matriculaciones y una cuota del 19,3%, mejorando en un 171,9% los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Mientras, Toyota es líder indiscutible en el mercado español, siendo la marca más vendida en España desde el año 2022, posición de liderazgo que ha logrado consolidar y mantener ininterrumpidamente hasta la actualidad. Reflejo de ello es que en el último mes del que hay registros, mayo, el fabricante automovilístico japonés sumó 9.656 matriculaciones, lo que supone un 2% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

No obstante, si miramos los datos en el acumulado del año, son aún mejores con 45.687 matriculadas, un 12% más que en los primeros cinco meses de 2025 y a más de 10.000 operaciones de la segunda marca más vendida en España, lo que se traduce en una cuota de mercado que roza el 9%.