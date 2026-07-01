¿Iba para ella? El revelador beso de Mbappé tras su doblete en el Mundial con Ester Expósito en el palco

Kylian Mbappé volvió a convertirse en el gran protagonista de la selección francesa durante el Mundial de 2026. El delantero firmó un espectacular doblete en la victoria de Francia por 3-0 frente a Suecia, una actuación que confirmó su excelente estado de forma y que volvió a situarle en el centro de todas las miradas. Sin embargo, más allá de los goles, hubo un gesto que acaparó la conversación en redes sociales y entre los aficionados: el beso que lanzó hacia la grada tras celebrar uno de sus tantos.

La escena no tardó en hacerse viral. En uno de los palcos del estadio de Nueva York-Nueva Jersey se encontraba la actriz Ester Expósito, quien había viajado hasta Estados Unidos para acompañar al futbolista en una de las citas más importantes de su temporada. Su presencia fue captada en varias ocasiones por las cámaras de televisión, mostrando una actitud relajada, sonriente y muy atenta al desarrollo del encuentro. La intérprete siguió cada jugada con evidente entusiasmo, demostrando que el fútbol ha pasado a formar parte de su día a día desde que comenzó su relación con el delantero francés.

Tras anotar uno de sus goles, Mbappé miró hacia la grada y lanzó un beso al aire, un gesto que inmediatamente despertó todo tipo de interpretaciones. Aunque el futbolista no confirmó que estuviera dirigido a Ester Expósito, la coincidencia de que la actriz se encontrara presente en el estadio hizo que numerosos aficionados relacionaran el momento con ella. Las redes sociales se llenaron de comentarios especulando sobre el destinatario del romántico gesto, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

La presencia de Ester Expósito en el encuentro supone un nuevo capítulo en una relación que, aunque continúa siendo discreta, parece estar cada vez más consolidada. La actriz se ha convertido en uno de los mayores apoyos del delantero, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Su asistencia al Mundial llega después de haber acompañado anteriormente a Mbappé en otros compromisos deportivos, entre ellos un partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu, donde también fue fotografiada siguiendo atentamente el encuentro.

Lo llamativo de esta historia es que hace apenas unos meses la propia Ester reconocía públicamente que el fútbol nunca había sido uno de sus grandes intereses. Durante una entrevista concedida en el Festival de Televisión de Montecarlo, confesó entre risas que apenas entendía las reglas del deporte y que nunca había crecido en un ambiente especialmente futbolero. Sin embargo, admitía que poco a poco comenzaba a interesarse más por este mundo, una evolución que muchos relacionan con su historia sentimental junto al jugador francés. Desde entonces, su presencia en los estadios ha sido cada vez más habitual. Lo que comenzó como una aparición puntual se ha transformado en un apoyo constante para Mbappé en algunos de los partidos más importantes de la temporada. En el Mundial, la actriz volvió a demostrar que está dispuesta a acompañar al delantero en los momentos decisivos de su carrera, independientemente del país en el que tenga que competir.

La historia de amor entre ambos comenzó de forma muy discreta. Según trascendió, el primer acercamiento habría surgido a través de las redes sociales, donde Mbappé seguía desde hacía tiempo la trayectoria profesional de la actriz española. Después llegaron varios encuentros privados en Madrid y, más adelante, las primeras imágenes de ambos disfrutando de una escapada romántica que terminaron confirmando los rumores sobre su relación. Desde entonces, la pareja ha protagonizado diversos viajes y escapadas por destinos como París, Ibiza, Formentera o Cerdeña, manteniendo siempre un perfil relativamente bajo y evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida sentimental. Han preferido dejar que sean sus apariciones juntos y pequeños gestos, como el vivido durante el Francia-Suecia, los que hablen por ellos.