Octavos de final del Mundial 2026: cuándo son y quién es el rival de España

España se enfrentará a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que se disputará el próximo lunes 6 de julio en el AT&T de Dallas a partir de las 21:00 horas. La reciente campeona de Europa buscará los cuartos ante el cuadro luso que venció a Croacia en la prórroga en el partido disputado la pasada madrugada en Toronto. El ganador del Estados Unidos-Bosnia espera en la siguiente ronda.

España volvió a sacar su mejor versión para vencer a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido en el que el cuadro de Luis de la Fuente dominó de principio a fin. Un doblete de Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro allanaron el camino hacia los octavos de final, donde la selección se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El cuadro luso sufrió para vencer a la Croacia de Modric en un partido que se resolvió en la prórroga.

El partido, que resolvió Gonçalo Ramos con un gol en la primera parte del añadido, no estuvo exento de polémica después de que se anulara un gol a Gvardiol en la última jugada del partido. De esta forma, los de Roberto Martínez pasan de ronda y lucharán por un puesto en los octavos de final contra España en una repetición de la final de la pasada Liga de las Naciones que acabó llevándose el cuadro portugués en la tanda de penaltis.

La eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se cierra este viernes 3 de julio con la disputa de los siguientes partidos:

Australia-Egipto (20:00 horas)

Argentina-Cabo Verde (00:00 horas)

Colombia-Ghana (03:00 horas)

Cuándo son los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 de julio y el próximo martes 7 de julio. El resto de fechas en el campeonato del mundo son las siguientes:

Cuartos de final: 9 de julio – 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Tercer y cuarto puesto: sábado 18 de julio.

Final: domingo 19 de julio.

Los cruces de octavos en los octavos de final del Mundial 2026

Los cruces de octavos de final en el Mundial 2026 son los siguientes: