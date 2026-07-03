Cristiano rompe su maldición con dedicatoria a Jota y tendrá una vida extra en el Mundial ante España
Cristiano Ronaldo fue salvador para Portugal y rompió con su maldición en las eliminatorias del Mundial
El delantero luso tendrá una vida extra ante la Selección española
Así contamos en directo el partido entre Portugal y Croacia
Cristiano Ronaldo rompió con su maldición en las eliminatorias de los Mundiales y a sus 41 años marcó su primer gol con Portugal en un ‘mata a mata’ de la Copa del Mundo. Lo hizo cuando su Selección más lo necesitaba, la rescató desde los once metros y celebró el pase ante Croacia desde el banquillo. El delantero luso tendrá una vida extra ante España en un duelo de octavos que se antoja antológico.
Sigue escribiendo páginas y páginas de historia Cristiano Ronaldo a sus 41 años. Contra Croacia fue determinante para que Portugal avanzase a octavos de final. Cuando más le necesitaba su equipo, y tras una primera mitad donde estuvo desaparecido, apareció primero con un golazo que fue anulado y luego empatando el duelo de penalti.
Ese gol de penalti de Cristiano rescató, alivió y dio alas a Portugal para conseguir la remontada. Y además rompió una gran maldición que siempre había perseguido al delantero luso durante toda su carrera deportiva. Y es que, aunque parezca imposible, Ronaldo nunca había marcado un gol en una eliminatoria de la Copa del Mundo. Hasta ahora. Lo hizo ante la selección croata y se quitó esa espina para siempre.
Le dedicó la victoria a Diogo Jota, fallecido en un accidente de coche junto a su hermano hace justo un año, el pasado 3 de julio de 2025. Lo hizo con una camiseta lusa con su dorsal y al borde de las lágrimas. Un homenaje más que emocionante.
SE NOS ROMPE EL ALMA 💔
Cristiano Ronaldo, con el ’21’ de Diogo Jota, señalando al cielo y al borde de las lágrimas 🥹 Esto va por ti, amigo ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MVQeaDkRcW
— DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026
Cristiano sigue vivo en el Mundial
Con esa maldición rota, Cristiano Ronaldo se convirtió en el goleador más veterano (41 años y 147 días) en un partido de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo. Un hito tremendo para un delantero incansable.
Ronaldo terminó el partido en el banquillo. Así lo decidió Roberto Martínez a falta de diez minutos para el 90 y con empate en el marcador. De primeras no le gustó nada el cambio al luso y su cara le delató. Pero como buen capitán, aceptó sin discusión la decisión de su entrenador. Y salió de maravilla porque fue Gonçalo Ramos el autor del gol de la remontada. Cristiano celebró con el resto del equipo un final dramático con el VAR y tendrá una vida extra en el Mundial ante España el próximo lunes en Dallas.