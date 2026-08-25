El refugio de Paz Padilla en Cataluña: una masía del siglo XVIII entre cinco hectáreas de naturaleza y una piscina de agua salada

Hay casas que sirven para vivir y otras que parecen hechas para desaparecer durante unos días del ruido. El refugio que Paz Padilla conserva en Cataluña pertenece claramente a la segunda categoría. La presentadora y humorista mantiene en Vilamarí, en el Pla de l’Estany, una antigua masía catalana que durante años fue su hogar y que hoy funciona como un alojamiento rural pensado para quienes buscan precisamente aquello que resulta cada vez más difícil encontrar: espacio, silencio y naturaleza. Can Miquelet, como se llama la finca, reúne una masía del siglo XVIII, cinco hectáreas de terreno, jardines, zonas exteriores y una piscina de agua salada. Un rincón discreto cerca de Banyoles que poco tiene que ver con los destinos más concurridos de la Costa Brava.

Una antigua masía que fue el hogar de Paz Padilla

Durante los años en los que Paz Padilla estuvo vinculada a Cataluña, la presentadora encontró en esta zona de Girona un lugar en el que alejarse del ritmo de su vida pública. La propiedad se encuentra en Vilamarí, un pequeño núcleo del Pla de l’Estany, y lleva el nombre de Can Miquelet. Más que una vivienda convencional, la finca conserva el aspecto y buena parte del carácter de las tradicionales masías catalanas.

El inmueble tiene varios siglos de historia y ha sido rehabilitado en diferentes momentos para adaptarlo a las necesidades de una vivienda contemporánea. La propia Paz Padilla participó en la reforma y en la decoración, buscando mantener ese equilibrio entre los elementos originales y las comodidades actuales. Piedra, madera y materiales tradicionales conviven así con un interior más actualizado, sin que la casa pierda la esencia rural que la hace tan especial.

Cinco hectáreas para olvidarse del mundo

Uno de los grandes privilegios de Can Miquelet está fuera de sus paredes. La propiedad se extiende sobre aproximadamente cinco hectáreas de terreno, un espacio en el que la naturaleza tiene un papel protagonista. Hay zonas de bosque, amplias áreas de césped y una vegetación abundante que hace que la finca tenga una sensación de privacidad poco habitual.

La piscina es, probablemente, uno de los rincones más llamativos del exterior. No se trata de una piscina convencional, sino de una instalación de agua salada integrada en el jardín y rodeada de diferentes espacios para disfrutar del buen tiempo. A su alrededor se distribuyen porches y zonas de descanso que permiten pasar buena parte del día al aire libre.

Y hay otro detalle que termina de convertir el exterior en una especie de casa de vacaciones permanente: una cocina exterior con barbacoa. La idea parece sencilla, pero encaja perfectamente con el espíritu de la finca.

Una casa pensada para grupos

Aunque Can Miquelet conserva el aspecto íntimo de una vivienda rural, su capacidad permite organizar estancias con familia o amigos. La casa principal dispone de cinco habitaciones y puede alojar hasta 14 personas. A la propiedad se suma, además, un alojamiento independiente conocido como Villa Cádiz, un guiño a las raíces andaluzas de Paz Padilla.

La distribución hace que el conjunto tenga más de casa de campo que de hotel convencional. La madera tiene una presencia importante en los interiores y se combina con mobiliario contemporáneo, mientras que algunos de los elementos tradicionales de las antiguas viviendas rurales siguen presentes.