Paz Padilla se cuela en el Mundial de hockey: su firma Noniná vestirá a la selección española femenina

La firma de ropa NoNiNá, creada por Paz Padilla y su hija Anna Ferrer Padilla, está teniendo gran expansión y ahora será más popular. Se ha anunciado la colaboración entre la Real Federación Española de Hockey (RFEH) y NoNiNá, en concreto con la selección Española Femenina que está disputando la Copa del Mundo FIH Bélgica–Países Bajos del 15 al 30 de agosto.

De esta forma, la marca de ropa estará presente en cada competición y viste a las mujeres que lo están dando todo en el deporte y que son ejemplo para las generaciones presentes y futuras.

La colaboración entre NoNiNá y la selección española femenina de hockey

¿En qué consiste esta colaboración? La ropa de Paz Padilla y su hija estará presente en muchos momentos de la competición. Con ello, esta ropa cogerá fuerza y será visible a nivel mundial.

En un comunicado, la RFEH da a conocer que Las RedSticks vestirán la firma en los viajes y desplazamientos oficiales vinculados al Mundial, en las llegadas a los campos e instalaciones deportivas antes de acceder a las zonas de competición y en visitas institucionales u otros momentos no deportivos.

De esta forma, la marca de Zahara de los Atunes, Cádiz, acompañará a la selección española femenina en la mayor cita internacional de esta temporada, incorporando su estilo a diferentes momentos de la expedición española fuera del terreno de juego.

Mientras que para la Copa del Mundo FIH 2026, la marca aportará una selección de prendas destinada a las jugadoras de la selección española absoluta femenina, con diferentes propuestas de sudaderas, pantalones, camisetas, camisas y tops que acompañarán a la absoluta femenina durante su estancia en Bélgica y Países Bajos.

Con este acuerdo, Hockey España continúa sumando a su proyecto marcas españolas que quieren vincularse con las selecciones nacionales y acompañarlas en las principales competiciones internacionales.

Las prendas de NoNiNá

Camisas de rayas

Entre aquellas prendas que la firma tiene destinadas a la selección femenina de hockey están las camisas de rayas. La misma Anna Padilla hace de modelo de estas dentro de la web.

Camisa Alexa Rayas Rojo

La camisa perfecta para elevar tus looks de diario sin esfuerzo. Con un corte relajado y ligeramente oversize, un diseño clásico renovado, cuello estructurado, puños marcados y botones frontales con pantalón a juego pero que funciona igual de bien con cualquier look.

Composición

100% Algodón.

Cuidados: Lavar a máquina a máximo 30ºC. No usar lejía. No secar en secadora. Planchar a temperatura baja. No admite limpieza en seco.

Pantalón Alexa Rayas Rojo

Las chicas de la selección también lucen el pantalón de rayas. Short perfecto para elevar tus looks de diario sin esfuerzo. Con un corte relajado y ligeramente oversize, cintura con goma elástica para mayor comodidad, puedes llevarlo con su camisa a conjunto o con cualquier otro look.

100% Algodón.

Cuidados: Lavar a máquina a máximo 30ºC. No usar lejía. No secar en secadora. Planchar a temperatura baja. No admite limpieza en seco.

Camisa Alexa turquesa

La camisa perfecta para elevar tus looks de diario sin esfuerzo. Con un corte relajado y ligeramente oversize, un diseño clásico renovado, cuello estructurado, puños marcados y botones frontales con pantalón a juego pero que funciona igual de bien con cualquier look.

Pantalón Alexa turquesa

Short perfecto para elevar tus looks de diario sin esfuerzo. Con un corte relajado y ligeramente oversize, cintura con goma elástica para mayor comodidad, puedes llevarlo con su camisa a conjunto o con cualquier otro look.

Sudadera Paloma New Blanco

Sudadera de corte oversize con capucha bicolor y detalles en las mangas. Diseñada y fabricada en la Península Ibérica.

Composición

100% algodón

Cuidados: Lavar a máquina a máximo 30ºC. No usar lejía. No secar en secadora. Planchar a temperatura media (máx. 150ºC). Admite limpieza en seco.

Pantalón sporty

Pantalón con cordón en la cintura y logo estampado. Unisex. Diseñada y fabricada en la Península Ibérica.

Composición: 100% algodón.

Cuidados: Lavar a mano. No usar lejía. No usar secadora. Planchar a baja temperatura. Admite limpieza en seco. Se recomienda lavar con colores similares y evitar altas temperaturas para preservar el color y la forma de la prenda.

Colección de vestidos

Además de estas prendas deportivas, NoNiNá cuenta con más líneas como los diversos vestidos midi estampados.

Vestido Maria Terra

Vestido largo estampado en tonos tierra con mucha caída y espalda elástica para conseguir un mejor ajuste.

Tejido 100% poliéster

Pantalón Mariola

Pantalón de punto con rayas de colores con cintura elástica. De un tejido no muy grueso perfecto para entre tiempo. Puedes combinarlo con el top para un total look colorido y divertido por el que no pararán de preguntarte «¿de dónde es?