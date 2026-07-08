Quién es quién en el PSOE de Argentina, epicentro de la Ley de Nietos

La polémica por la conocida como Ley de Nietos ha ocupado estos días el centro del debate político, tras varias informaciones que revelan el alcance de la norma, aprobada en 2022 por el Gobierno socialista. OKDIARIO ha desvelado la intencionalidad política de la ley, que tiene uno de sus puntos cardinales en Argentina, donde un millón de descendientes aspiran a obtener el pasaporte español. El PSOE ha desplegado una intensa campaña en este país, dirigida a movilizar a los nietos -y tataranietos- de emigrantes españoles para que soliciten la nacionalidad, conscientes también de su potencial de voto. Este periódico reveló, por ejemplo, la estrategia de captar el voto de los descendientes inscritos en las «provincias pequeñas», donde menos papeletas distancian a los socialistas del Partido Popular.

Así lo reveló, en un encuentro en la sede del PSOE argentino, el consultor Facundo Cruz, tras las elecciones generales de 2023. Este politólogo y analista electoral realizó una observación precisa sobre los comicios, advirtiendo de la importancia del voto en las provincias de menores dimensiones. Provincias que pueden «consolidar mayorías» en «escenarios peleados» como el español y minar los resultados del partido de Núñez Feijóo. «El voto exterior puede darle bancas [al PSOE] en provincias chicas y, así, morderle la mayoría al PP», opina este investigador.

La Ley de Nietos fue concebida para otorgar la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, como se recogía en la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, fue la instrucción aprobada por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, la que cambió por completo las dimensiones de la norma: se pasó a aplicar, en la práctica, a casi cualquier descendiente de cualquier emigrante español. Ello ha provocado que los familiares lejanos -tataranietos- de emigrantes de finales del siglo XIX hayan reclamado también la nacionalidad española, como ha destapado este periódico.

Lorena Suárez, quien fuera secretaria general del PSOE de Argentina hasta 2024, explicó en una entrevista radiofónica cómo se gestó esta ley, confirmando que la vocación era reparar a los descendientes de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura.

Fue posteriormente, una vez aprobada en las Cortes, cuando se amplió, dando cabida a cualquier descendiente que acreditase «un lazo de sangre» con un antepasado español.

«Cuando sale la ley, tanto los colectivos de políticos como algunos que venían peleando por la nacionalidad nos pusimos a trabajar para que ese instructivo fuera lo más amplio posible, y se logró», reveló Suárez en unas declaraciones publicadas por este periódico. «Muchos están rastreando en su árbol genealógico si hay algún bisabuelo o bisabuela española», completó.

¿El resultado? Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.