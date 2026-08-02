Se acerca el eclipse… cómo apagar el sol sin dejar de cenar bien

Hay acontecimientos que obligan a levantar la vista del móvil. Pocos, pero alguno queda. Y el próximo 12 de agosto de 2026 llega uno de ellos. Un eclipse solar total atravesará España y durante unos minutos el sol hará lo que muchos políticos prometen y nunca cumplen: desaparecer.

La noticia ha provocado una reacción perfectamente española. Los astrónomos están emocionados, los hoteles hacen cuentas, los restaurantes preparan menús especiales y media humanidad ya está buscando unas gafas homologadas mientras la otra media intenta averiguar si el eclipse sale mejor en Instagram con filtro Valencia o filtro Clarendon.

Porque seamos sinceros. Nos venden el acontecimiento astronómico del siglo, la alineación cósmica, la danza celestial y demás expresiones que parecen sacadas de un documental narrado por una voz grave. Pero todos sabemos cómo termina esto.

Miraremos al cielo cinco minutos, diremos «qué pasada» tres veces seguidas y acto seguido preguntaremos dónde se come.

Y ahí es donde España vuelve a demostrar que puede convertir cualquier fenómeno natural en una experiencia gastronómica.

La ruta arranca en Galicia, concretamente en Carnota. Allí, el Faro Lariño, un antiguo faro de 1913 transformado en refugio para quienes todavía saben disfrutar del silencio, ofrece uno de esos escenarios donde el eclipse parece tener sentido. Atlántico embravecido, horizonte infinito y apenas nueve habitaciones para evitar que el personal convierta la observación astronómica en una verbena. Después espera La Taberna El Ariete, donde la cocina gallega recuerda que los eclipses pasan, pero un buen producto permanece.

Seguimos avanzando por la cornisa cantábrica hasta Bermeo. Allí aparece Nafarrola, escondido en la Reserva de Urdaibai como si alguien hubiese decidido esconder el lujo de quienes confunden lujo con ruido. El plan incluye gafas especiales para observar el eclipse y un picnic confeccionado con embutidos Basatxerri, quesos locales, conservas de Bermeo y txakoli vizcaíno.

Lo cual demuestra que los vascos han entendido perfectamente la prioridad de los acontecimientos: primero el eclipse, luego la merienda.

Para quienes consideran que cualquier experiencia mejora si se acompaña con vino, la siguiente parada es Arzuaga, en plena Ribera del Duero. Aquí el eclipse se contempla entre viñedos, copas de crianza y una celebración que tiene más de fiesta de verano que de observación científica. Habitación, bodega, cata, piscina y cena. El cosmos pone la oscuridad y Arzuaga se ocupa del resto.

Más al este aparece una de las propuestas más tentadoras. El Molino de Alcuneza, en Guadalajara, ha decidido que, si el cielo va a convertirse en protagonista, lo lógico es celebrarlo por todo lo alto. Tres días completos en una Reserva Starlight, observaciones guiadas, clases magistrales de astronomía y una cena especial para celebrar los treinta años de este extraordinario hotel. Una demostración práctica de que las estrellas Michelin y las estrellas del firmamento pueden convivir sin problema.

Y como toda buena historia necesita un final mediterráneo, la ruta concluye en Mallorca. El Hotel Sant Jordi propone contemplar el eclipse desde la bahía de Palma mientras el sol se despide lentamente sobre el mar. Hay cócteles temáticos, cenas bajo las estrellas y actividades relacionadas con el fenómeno. Una combinación que resume bastante bien nuestra capacidad nacional para transformar cualquier acontecimiento científico en una excusa razonable para pedir otra copa.

Al final, el eclipse durará apenas unos minutos. El universo hará su espectáculo, el cielo se oscurecerá a destiempo y miles de personas sentirán esa emoción infantil que produce comprobar que seguimos siendo diminutos frente a algo inmenso.

Pero tampoco nos engañemos.

Pasado el susto cósmico, volveremos rápidamente a nuestras prioridades habituales. Comentaremos la experiencia, compartiremos fotos, discutiremos sobre si fue mejor en Galicia o en Baleares y, sobre todo, recordaremos dónde cenamos después.

Porque el sol podrá desaparecer durante unos minutos.

Pero el apetito, afortunadamente, sigue siendo eterno.