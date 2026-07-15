Solomillo de ternera a la cazuela: receta tradicional tierna y llena de sabor

El solomillo de ternera a la cazuela no es solo un plato, es un ritual. Ese momento en el que el aroma del vino reduciéndose inunda la cocina es difícil de batir. Olvida la plancha rápida; aquí hablamos de paciencia, de una cocción donde la carne se vuelve tierna, casi mantecosa, gracias a un proceso pausado que permite que los sabores se entrelacen con una profundidad que sorprende incluso a los paladares más exigentes.

Ingredientes

La clave está en no complicarse. Consigue una pieza de unos 800 gramos de buena ternera, pidiendo al carnicero que la limpie de nervios y exceso de grasa para evitar sorpresas desagradables al comer.

Prepara un par de cebollas dulces, unos ajos, una rama de tomillo fresco, 200 mililitros de un vino tinto de calidad, 300 mililitros de un buen caldo de carne, sal, pimienta negra recién molida y un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra.

Cómo hacer solomillo de ternera a la cazuela paso a paso

En primer lugar, ata la carne con hilo de cocina para que mantenga su forma cilíndrica. Es un paso que muchos se saltan, pero ayuda mucho a que se cocine de manera uniforme. Salpimienta la pieza y colócala en una cazuela de hierro o de fondo grueso con aceite muy caliente. Quieres que se dore hasta que parezca casi caramelizada, un tono bronce intenso que luego dará cuerpo a la salsa. Saca la carne un momento y, ahí mismo, en toda esa esencia que ha quedado pegada, echa la cebolla y el ajo picados. Deja que se confiten despacio. Vuelve a meter el solomillo, sube un poco el fuego y añade el vino. Deja que el alcohol pierda fuerza antes de verter el caldo y la rama de tomillo. Tapa la cazuela y mantén una cocción muy suave, apenas un burbujeo sutil, durante unos 25 minutos. Si buscas otros resultados, el solomillo de ternera al horno karlos arguiñano tiene su punto, igual que el solomillo de ternera en freidora de aire si vas con prisa, pero la cazuela juega en otra liga. Termina retirando la carne y triturando esa salsa hasta que quede brillante y sedosa.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error es dejar que la carne se pase. El solomillo es una pieza magra, sin apenas grasa infiltrada, así que pierde su gracia rápido. Si tienes un termómetro, busca esos 55 °C interiores; es el punto de seguridad donde la carne sigue jugosa.

Déjala reposar. Diez minutos en una tabla, cubierto con un poco de papel, cambian el resultado por completo. Si cortas nada más sacar del fuego, los jugos se escapan y te quedas con una pieza seca.

Variantes de la receta

Si es temporada, echa unas setas al guiso; el sabor terroso eleva el conjunto de forma espectacular. ¿Quieres algo más potente? Puedes integrar un queso azul al final, fundiéndolo en la salsa, acercándote peligrosamente a un solomillo de ternera al roquefort. O, si te gusta el contraste dulce, sustituye parte del vino por un Pedro Ximénez. No te arrepentirás.

Con qué acompañar solomillo de ternera

La salsa es el alma del plato, así que pon algo que pueda recogerla. Un puré de patata casero con mantequilla de verdad es el acompañante clásico. Si prefieres algo más ligero, unas zanahorias baby asadas o unas judías verdes salteadas al dente aportan el toque fresco que equilibra la intensidad de la carne.

Cómo conservar

Guarda lo que sobre en un recipiente siempre cubierto con su salsa. Es vital que no quede expuesto al aire de la nevera para que no se reseque. Aguantará bien un par de días. Para recalentar, hazlo sin prisa, con una gota de agua si ves que la salsa espesó demasiado, y siempre a fuego muy bajo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: Unos 45 minutos de trabajo real.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Tradicional.

Tipo de comida: Principal.

Información nutricional: Unas 320 kcal por ración. Es un plato equilibrado, repleto de proteínas de calidad y minerales esenciales como el hierro. Si cuidas la guarnición, tienes un plato principal redondo.