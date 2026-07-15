Solomillo de ternera en salsa de vino blanco: receta fácil y elegante

El solomillo de ternera en salsa de vino blanco es uno de esos platos que te salvan una cena especial sin necesidad de pasar horas encadenado a los fogones. A diferencia de las cocciones largas que requieren cortes más duros, aquí trabajamos con una pieza noble, tierna por naturaleza, donde el objetivo principal es simplemente realzar su sabor sin opacarlo. Esa ligereza cítrica y ligeramente ácida que aporta un buen vino blanco crea una armonía perfecta con la grasa sutil del solomillo, logrando una combinación que se siente sofisticada pero profundamente familiar.

En la misma línea de estos platos de carne con sabor, no e pierdas estos filetes de ternera en salsa vino blanco o la ternera con cebolla y vino blanco.

Ingredientes

Consigue una pieza de solomillo de calidad, limpia de cordón y nervios, y córtala en medallones gruesos, de unos tres centímetros. Necesitarás un vaso de un vino blanco seco, un par de chalotas finamente picadas, unos dientes de ajo, un chorrito de caldo de pollo ligero, mantequilla de calidad y un toque de nata líquida, solo si buscas ese acabado aterciopelado. La sal y la pimienta no pueden faltar.

Cómo hacer solomillo de ternera en salsa de vino blanco paso a paso

Empieza por lo básico: la carne debe estar a temperatura ambiente. Sálala y pásala por una sartén muy caliente con una mezcla de aceite y un dado de mantequilla. Queremos sellar bien el exterior, logrando ese tono tostado que contiene todo el jugo dentro, pero sin cocinar el centro en exceso. Saca la carne y reserva. En esa misma sartén, que ahora tiene toda la esencia del solomillo, sofríe las chalotas. Cuando estén transparentes, añade el ajo y, tras unos segundos, vierte el vino. Deja que el alcohol se evapore casi por completo. Es el momento de añadir el caldo y dejar reducir a fuego medio hasta que la salsa gane cuerpo. Si te gusta seguir otras rutas, a veces los filetes de ternera en salsa vino blanco o incluso una ternera con cebolla y vino blanco pueden ser excelentes opciones para días de diario. Si prefieres algo más contundente, la receta de carrilleras de ternera al vino tinto en olla rápida es otro mundo. Vuelve a introducir el solomillo en la salsa solo el tiempo justo para que se calienten juntos y sirve inmediatamente.

Trucos para que salga perfecto

El mayor acierto es el punto del vino. Si usas uno demasiado dulce o de mala calidad, arruinarás el plato.

Asegúrate de que los medallones sean uniformes en grosor para que todos alcancen el punto deseado al mismo tiempo.

Un error común es añadir la nata demasiado pronto; hazlo al final, justo antes de servir, para que emulsione con los jugos de la carne y el vino sin llegar a hervir agresivamente, manteniendo esa textura sedosa que buscamos.

Variantes de la receta

La base admite muchos matices. Puedes añadir unas uvas frescas cortadas por la mitad durante la reducción del vino, lo que aporta un contraste dulce-ácido fantástico.

Si te gusta el toque herbáceo, un poco de estragón fresco o tomillo picado al final cambia completamente el perfil aromático del plato, dándole un aire mucho más francés y elegante.

Con qué acompañar solomillo de ternera

Necesitas algo que absorba la salsa. Unas patatas panaderas cocinadas lentamente o un puré de patata casero con mucha mantequilla son mis favoritos. Si quieres mantener la ligereza, unas espinacas frescas salteadas con piñones o unos espárragos al vapor permiten que la salsa sea la verdadera protagonista sin cargar el paladar con demasiados carbohidratos.

Cómo conservar

Si sobra algo, no te preocupes. Guárdalo en un recipiente hermético, sumergido en su propia salsa para que la carne no se reseque en el frigorífico. Al día siguiente, caliéntalo muy lentamente; es preferible hacerlo al baño maría o a potencia muy baja en el fuego para que la carne no se termine de cocinar de más y se vuelva dura.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Francesa clásica / Tradicional.

Tipo de comida: Segundo plato.

Información nutricional: Cada ración contiene aproximadamente 380 kcal.