Renfe ha lanzado la licitación de hasta 40 trenes de alta velocidad que podrían alcanzar hasta los 350 km/h por 1.777 millones de euros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estuvo en diciembre en China visitando las instalaciones de la empresa pública CRRC y ha declarado públicamente estar pensando seriamente en que sean los chinos quienes fabriquen los nuevos trenes de Renfe. Es la mayor operación de compra de material rodante de estas características en la historia de la compañía.

La licitación incluye la adquisición de 30 de estos trenes por un importe total de 1.362 millones de euros, con la opción de ampliar el pedido con 10 unidades adicionales. El conjunto de la operación, de ejecutarse la compra de estas 10 unidades adicionales, alcanzaría una inversión total de 1.777 millones de euros.

Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial, apunta Renfe en una nota, justo en un momento en el que la calidad de las vías españoles está en entredicho por el accidente de Adamuz y otras incidencias posteriores.

Esta licitación apunta a ser polémica por el deseo del Gobierno de que las empresas chinas entren en el proceso. Y es que Bruselas ya frustró un contrato en Bélgica para la empresa pública china. La Comisión abrió una investigación a esta empresa por tener ayudas de Estado, lo que provocó que CRRC se retirara del concurso.

Las palabras públicas de Renfe a favor de la empresa china motivaron que la patronal europea de fabricantes, Unife, donde están Talgo, CAF y Siemens, entre otras, lanzara de voz de alarma.

«Apoyamos la competencia global justa», señaló hace unas semanas Enno Wiebe, director general de Unife, «pero creemos que los riesgos geopolíticos, la seguridad, los beneficios económicos europeos y la calidad también deben tenerse en cuenta al considerar las opciones de licitación, y no solo el simple coste de la compra».