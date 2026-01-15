La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en una de las conductas más comunes y, a la vez, más peligrosas en las carreteras españolas: el incumplimiento de la distancia de seguridad.

Bajo el concepto de «coche chicle», Tráfico se refiere a esos conductores que se pegan en exceso al vehículo que les precede, eliminando cualquier margen de maniobra ante un imprevisto.

Un riesgo real en carretera

La campaña de vigilancia intensiva responde a una realidad preocupante en la siniestralidad vial. El «efecto chicle» no solo genera situaciones de tensión y agresividad al volante, sino que es el causante directo de los alcances traseros, uno de los tipos de accidentes más frecuentes en autopistas y autovías.

Cuando un conductor no respeta el espacio vital del coche de delante, cualquier frenazo brusco se convierte en una colisión inevitable. La DGT insiste en que la distancia de seguridad no es una sugerencia, sino una medida de autoprotección básica que permite reaccionar a tiempo y detener el vehículo con garantías.

El chicle puede pegarse… tú no. 🍬😉​

En carretera, mantener distancia no es una manía: es lo que te da tiempo para frenar, reaccionar y evitar sustos.​ Respeta ese espacio. Tu seguridad no está para estirarla como un chicle. 🚘💛 pic.twitter.com/75L6xVUxGg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 13, 2026

Las consecuencias: multas y pérdida de puntos

Las autoridades ya han oficializado que las patrullas y los sistemas de vigilancia (como cámaras y drones) prestarán especial atención a estos comportamientos «impertinentes». No se trata solo de una advertencia: el castigo económico y administrativo es severo para quienes ignoren esta norma.

Si eres de los que tiende a acercarse demasiado al parachoques ajeno, debes saber que te expones a:

Sanción económica de 200 euros .

. Retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

Esta infracción está catalogada como grave, equiparándose a otros comportamientos de riesgo que comprometen la seguridad colectiva.

¿Cómo saber si estás en una distancia segura?

Para evitar entrar en el grupo de los «afectados» por estas multas, la DGT recomienda aplicar la regla de los dos segundos. Al pasar el vehículo de delante por un punto fijo (una señal, un árbol o un hito), el conductor debe ser capaz de contar hasta dos antes de llegar a ese mismo punto. En condiciones meteorológicas adversas o de asfalto mojado, este intervalo debería ampliarse a tres o cuatro segundos.

Con esta medida, Tráfico busca erradicar la sensación de impunidad de los conductores más impacientes, recordando que la carretera no es un lugar para las prisas, sino para la convivencia segura.