El director de Tráfico, Pere Navarro, ha cargado contra el transporte privado y asegurado que ya no se podrá ir al centro de la ciudad en coche, sino que será el taxi la forma de moverse de los españoles. Unas declaraciones que han caído como un jarro de agua fría en el sector del automóvil, que califica de desproporcionadas las palabras del elegido por Pedro Sánchez para asumir la gerencia de la Dirección General de Tráfico (DGT), afectado también por la polémica de la baliza V16.

En concreto, Navarro ha señalado que al centro de la ciudad hay que ir en transporte público y en caso de que tengas prisa en «un taxi, un Uber o un Cabify». «Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina. No nos equivoquemos», ha declarado demonizando el transporte privado.

Además, ha añadido que «cuando tú sales en el aeropuerto, vas a buscar tu taxi, ves aquella cola inmensa y piensas es posible que el que está delante o detrás mío vaya a donde yo voy, o al lado de donde yo voy, o en el trayecto en el que yo voy. No, pero cada uno tiene que coger su taxi específico para ir», ha señalado Navarro, sugiriendo que los españoles deberían compartir también el taxi.

Navarro, durante la jornada ‘Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’ realizada por Europa Press, también ha cargado contra el coche de combustión: «El objetivo de acabar con todo lo que sea la energía fósil es un objetivo compartido de país y debemos tomárnoslo con todo el interés posible».

Declaraciones que no han gustado a las patronales del sector de la automoción, ya que, una vez más desde el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a atentar contra el derecho de los ciudadanos de utilizar su coche privado, lo que tiene un impacto directo en la demanda de nuevos vehículos en el mercado español, que aún no ha logrado recuperar las matriculaciones previas al impacto de la crisis del coronavirus.

El presidente de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha señalado en varias ocaciones que «no podemos perder más tiempo necesitamos que el Gobierno apoye el coche privado limpio y que no lo demonice», defendiendo que el coche sostenible, incluido el privado, es parte de la solución para la descarbonización.

La DGT no quiere ni un coche en la ciudad

Sobre estas polémicas declaraciones de la DGT sobre el coche en la ciudad se ha pronunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha criticado al director General de Tráfico, Pere Navarro, por hacer un llamamiento a compartir desplazamientos y demonizar el coche privado en plena crisis del sector de la automoción.

«Dice que tenemos que compartir coche, que en las ciudades no van a entrar más. Ni eléctricos ni híbridos ni nada. Porque no le da la gana. Se cree un comisario europeo, esos que también nos dicen lo que tenemos que hacer sin que nadie les haya votado para ello. Hay que echarlos como sea», ha criticado el líder de Vox en una publicación en la red social X.