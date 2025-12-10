Lo primero que debes hacer si te toca el Gordo de Navidad, según la administración más premiada de Valencia

Todavía estás a tiempo de comprar un décimo de la Lotería de Navidad y compartir el sueño de que te toque el Gordo en 2025. Aunque pueda parecerte poco probable, es importante que sepas cómo actuar si ganas el sorteo.

Desde Lotería Manises, una de las administraciones más premiadas de la Comunidad Valenciana y con más de 350 millones de euros repartidos en las últimas décadas, han dado varios consejos.

Ellos ponen el foco en no precipitarse, no airear que has sido agraciado y seguir un procedimiento ordenado, para no llevarte ningún susto con el cobro o con Hacienda.

El consejo de la administración más premiada de Valencia si te toca el Gordo de Navidad

El primer paso es verificar oficialmente el premio. En el Sorteo de Navidad se reparten 13 grandes premios y miles de menores, por lo que no es raro confundirse con terminaciones o aproximaciones.

Lo recomendable es comprobar el número en los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Conviene recordar las cuantías principales:

Primer premio (el Gordo): 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: 125.000 euros.

Tercer premio: 50.000 euros.

Cuartos premios: 20.000 euros.

Quintos premios: 6.000 euros.

Además, Hacienda aplica una retención del 20% a los premios que superan los 40.000 euros, por lo que el Gordo tributa sólo por la parte que excede esa cantidad.

Por qué mantener la cabeza fría es fundamental si te toca el Gordo

En lo que coinciden esta administración de Valencia con la mayoría de loteros es en la importancia de mantener el anonimato. Y eso puede ser compatible con celebrarlo.

La clave está en pedir cita previa en el banco y evitar exposiciones innecesarias. También es importante que recuerdes que el décimo es un documento al portador.

Es decir, quien lo presenta lo cobra. Ni lo prestes ni lo pierdas de vista. Ni mucho menos dejen que se fotografíen con él. Es importante que te asegures de que se conserva en perfecto estado.

Puede que estés muy emocionado por haber ganado el Gordo de la Lotería de Navidad, pero debes pensar antes de hablar. Comunica el premio sólo al círculo más cercano.

Incluso puedes plantearte no dar cifras exactas, para reducir los conflictos familiares. Y, sobre todo, planifica con sensatez. 400.000 euros da mucho margen, pero no harán que te jubiles mañana. No hagas inversiones imprudentes ni lo despilfarres.

Dónde puedo cobrar la Lotería de Navidad si mi décimo ha sido premiado

Desde Lotería Manises lo tienen claro: no corras a celebrarlo antes de poner el décimo a buen recaudo. Los premios se pueden cobrar el mismo 22 de diciembre a partir de las seis de la tarde:

Si el premio es inferior a 2.000 euros, se puede cobrar en cualquier administración.

Si es superior a 2.000 euros, como el Gordo, debe hacerse en una entidad bancaria colaboradora de SELAE. Actualmente sólo lo gestionan BBVA y CaixaBank.

No dejes que el tiempo corra. Los premios caducan a los tres meses, y si el décimo está dañado tendrás que verificarlo en una administración. En caso de no haber ganado, todavía puedes jugar la Lotería del Niño.