Hacienda lo deja claro: esto es lo que pagarás si regalas el Gordo de Navidad a tus hijos

Cada año, cuando se acerca el 22 de diciembre, millones de españoles se preparan para vivir uno de los momentos más esperados del año: el sorteo de la Lotería de Navidad. Para quienes tienen la suerte de ganar el Gordo, al que le corresponden 400.000 euros (328.000 euros después de impuestos), la felicidad es inmensa, pero junto a ella surgen preguntas importantes sobre cómo gestionar el premio, especialmente si se quiere compartir con los hijos o familiares cercanos. Aunque dar parte del premio a los hijos es un acto de generosidad, es fundamental conocer las obligaciones fiscales que conlleva. El artículo 1351 del Código Civil determina lo siguiente: «las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego, o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales».

Esto significa que, si ambos cónyuges son titulares de la relación patrimonial, pueden decidir repartir el premio a sus hijos mediante una donación. En España, esta operación se encuentra sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, regulado por la Ley 29/1987. Es importante señalar que, aunque el donante sea quien realiza la transferencia, es el donatario (en este caso, los hijos) quien debe abonar el impuesto correspondiente. Uno de los puntos clave a tener en cuenta es que, a diferencia de otros países, en España no existe un límite exento de impuestos para las donaciones entre padres e hijos. Todas deben ser declaradas, independientemente de la cantidad.

Donación del Gordo de Navidad de padres a hijos

La cuantía del premio de la Lotería de Navidad tiene implicaciones fiscales directas. El Gordo reparte 400.000 euros por décimo, pero la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% sobre la parte que excede los primeros 40.000 euros exentos. Esto significa que, de esos 400.000 euros, 360.000 están sujetos a retención, lo que se traduce en 72.000 euros que Hacienda retiene de manera automática. Así, el importe neto que recibe el afortunado es de 328.000 euros. Para los segundos y terceros premios, el esquema es similar: el segundo premio de 125.000 euros queda en 108.000 euros netos y el tercero, de 50.000 euros, en 48.000 euros.

Una vez cobrado el premio, muchas familias lo comparten con sus hijos, pero es importante recordar que estas transferencias se consideran donaciones a efectos legales y fiscales. Por tanto, se deben declarar ante Hacienda y liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente, que varía según la comunidad autónoma. Algunas regiones ofrecen bonificaciones significativas para donaciones entre familiares directos, especialmente padres e hijos.

En Andalucía, por ejemplo, se aplica una reducción de hasta un millón de euros para donaciones a descendientes, cónyuge y ascendientes, mientras que familiares de segundo y tercer grado cuentan con una reducción de 250.000 euros. En Asturias, los hijos menores de 21 años y cónyuges están exentos de pagar hasta 300.000 euros, mientras que en Baleares las donaciones entre ascendientes, descendientes y cónyuges están completamente exentas, con descuentos adicionales para hermanos, tíos y sobrinos.

Canarias aplica desde 2023 un descuento del 99,9 % para donaciones entre cónyuges, ascendientes y descendientes, extendiendo así la exención prácticamente total. En Castilla-La Mancha y Castilla y León, las bonificaciones para familiares directos llegan al 100 % y 99 %, respectivamente, mientras que en Cataluña los hijos menores de 21 años pueden recibir hasta 100.000 euros más 12.000 euros adicionales por cada año menor de 21, con un límite de 196.000 euros.

La Comunidad Valenciana aplica un descuento del 99 % en herencias y donaciones a cónyuges, ascendientes y descendientes, y en Extremadura, los descendientes menores de 21 años tienen derecho a bonificaciones del 99 %. En otras regiones como Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, también existen bonificaciones significativas que oscilan entre el 99 % y la exención total, especialmente para donaciones entre padres e hijos, cónyuges o ascendientes.

Otro aspecto importante es cómo se gestiona la donación en la práctica. Si un décimo está registrado a nombre de varios titulares antes del sorteo, cada beneficiario tributa únicamente por su parte proporcional del premio. En cambio, si el décimo pertenece a una sola persona y posteriormente se reparte el dinero, se considera donación y debe declararse como tal.

Declaración de la Renta

El gravamen especial que aplica Loterías y Apuestas del Estado sustituye la tributación en el IRPF, por lo que el premio en sí no se declara como ingreso. Sin embargo, cualquier rendimiento que genere ese dinero después, como intereses bancarios, dividendos o ganancias patrimoniales derivadas de inversiones, sí se debe incluir en la declaración.

En resumen, si decides donar parte del Gordo de Navidad a tus hijos, debes recordar que se trata de una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que varía según la comunidad autónoma y se debe declarar como tal para evitar problemas con Hacienda. No existe un límite exento y la Agencia Tributaria puede reclamar cualquier cuantía dentro de los cuatro años posteriores. Al final, disfrutar del premio y compartirlo con la familia puede ser un motivo de alegría siempre que se haga cumpliendo con la normativa.