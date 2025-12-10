García Ortíz traslada al Gobierno que no quiere indulto «sino reparación»: recurrirá al Constitucional

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez, poco después de conocerse la providencia que le condenó por revelación de secretos, que no aspira a ser indultado, puesto que eso significa un reconocimiento de culpa y una petición de perdón. García Ortiz, apartado de su cargo en cumplimiento de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quiere ser «reparado» en su honor y en su expediente y trayectoria profesional. De este modo, su única opción pasa por el Tribunal Constitucional (TC).

Según fuentes jurídicas próximas a Álvaro García Ortiz, el ex fiscal sigue defendiendo su inocencia tras haber leído la sentencia ya desarrollada y publicada y su único deseo es que el tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido le dé la razón y le devuelva no solo el prestigio, sino también su condición de fiscal, que, de acuerdo con el Reglamento del Estatuto del Ministerio Fiscal, debería retirarle su condición de fiscal por el tipo de condena impuesta.

Si bien, según aseguran fuentes del Ejecutivo, desde un primer momento, cuando se conoció el fallo del Tribunal Supremo, el Gobierno barajó la posibilidad de preparar el terreno para concederle un indulto, fue el propio García Ortiz quien hizo llegar al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su voluntad de recurrir dicha sentencia ante el Tribunal Constitucional.

El recurso en cuestión tiene ya un punto de apoyo en el voto particular que adjuntan a la sentencia las dos magistradas y miembros del Tribunal, Ana Ferrer y Susana Polo, quienes manifiestan su «total desacuerdo» con el fallo y argumentan que se ha vulnerado «la presunción de inocencia» de García Ortiz.

Curiosamente, antes incluso de iniciarse el juicio al ex fiscal general del Estado, miembros del Ejecutivo admitían ya, en privado, que García Ortiz iba a ser condenado, como avanzó en su día OKDIARIO añadían que, en todo caso, la condena constituiría «una vulneración de derechos fundamentales» que, en su caso, estaba condenada a ser reparada por el Tribunal Constitucional.

Parece que el guion estaba escrito para la familia socialista y para el Gobierno, aunque Pedro Sánchez insistiera una y otra vez en la «inocencia» de Álvaro García Ortiz, cada vez que se le preguntaba. Por ahora, se ha cumplido la previsión por lo que a la condena se refiere, pero está por ver si el Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido cierra el círculo de las pesadillas y predicciones socialistas.