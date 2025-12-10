Ni Zara Home ni Maisond du Monde: la vajilla más bonita de Navidad es de Pepco y está tirada de precio

Cuando se acerca la Navidad, solemos pensar que para montar una mesa navideña de revista hace falta que gastemos un gran presupuesto o que vistamos la mesa con piezas de diseño que a veces, son imposibles de encontrar. Y aunque también solemos pensar en grandes tiendas de decoración como Zara o Maisons Du Monde, lo cierto es que este año Pepco ha dado la sorpresa con una colección que mezcla encanto clásico, diseños cuidados y precios tan bajos que cuesta no llevárselo todo. Es de esas líneas que ves una vez y entiendes por qué empiezan a agotarse antes incluso de que llegue diciembre.

Las piezas que Pepco nos presenta este año, para la mesa navideña, tienen ese equilibrio entre tradición y frescura que tanto se busca en estas fechas. No recargan, no saturan y, al mismo tiempo, consiguen que la mesa luzca elegante, con un toque de distinción y a la vez, muy clásica y emotiva. Además, son perfectas para quienes quieren algo bonito sin necesidad de renovar toda la vajilla. Con un par de platos especiales y algún detalle de cristal, cualquier cena se transforma. Y lo mejor de todo es lo accesible que resulta la colección. Con apenas unos euros puedes hacerte con piezas que parecen sacadas de tiendas mucho más caras, desde platos ilustrados hasta copas con detalles navideños que elevan cualquier brindis. Si este año buscas vestir la mesa sin gastar demasiado, Pepco se convierte en una opción difícil de superar.

La vajilla más bonita de Navidad es de Pepco y está tirada de precio

Entre las piezas más destacadas está un plato llano decorado con pequeñas hojas verdes y lazos rojos alrededor del borde. Tiene un acabado festoneado muy suave y un filo dorado que aporta un toque elegante sin resultar excesivo. Es de esos platos que quedan bien en cualquier mesa, ya sea con un menú tradicional o con platos más modernos. Mide 22 centímetros y su precio es de sólo 3 euros, lo que lo convierte en uno de los imprescindibles de la colección.

El plato con paisaje invernal que lo cambia todo

Para quienes prefieren diseños más ilustrados, Pepco tiene un plato decorado con un paisaje nevado. Aparece una cabaña, árboles y pequeños detalles que evocan las postales clásicas de invierno. Es perfecto para aperitivos, quesos o para usar como bandeja auxiliar en la mesa. De porcelana y con 27 centímetros de diámetro, cuesta 4,50 euros y se ha convertido en una de las piezas más buscadas gracias a su estética tan cuidada.

Dos platos en forma de estrella para los aperitivos

Otra propuesta muy especial es el juego de dos platos en forma de estrella, fabricados en vidrio y con un borde dorado precioso. Ideales para presentar canapés, dulces o pequeños entrantes, aportan ese toque mágico que tanto buscamos en Navidad. Quedan muy vistosos en el centro de la mesa o combinados con otros elementos de la vajilla. El pack cuesta 6 euros y es uno de los más llamativos por su estética tan festiva.

Un cuenco navideño que se lleva todo el protagonismo

El cuenco es una de las piezas más originales de la colección. Por fuera tiene un estampado de árboles con acabado de acuarela y por dentro un coche rojo cargado con regalos y un abeto, un detalle que le da un aire divertido y muy navideño. Con sus 21 centímetros de diámetro es perfecto para sopas, ensaladas, cremas o incluso para colocar frutas. Su precio es de 6 euros y combina muy bien con el resto de la vajilla.

El bol más romántico para guarniciones y ensaladas

La colección cuenta además del mencionado cuenco, con un bol más pequeño, de 18 centímetros, con un borde ondulado y un diseño delicado que recuerda a las vajillas de estilo vintage. Es ideal para poner guarniciones, verduras, ensaladas o incluso pequeños postres. Aporta ese toque cálido que hace que la mesa parezca más trabajada. Su precio es de 3 euros, uno de los más económicos de toda la línea.

Copas decoradas para brindar con estilo

La Navidad está hecha para brindar y estas copas de cristal decorado hacen que cualquier momento especial parezca aún más festivo. Llevan un pequeño motivo circular verde con un lazo rojo que aporta un detalle sutil pero muy bonito. Tienen una capacidad de 740 ml y vienen en packs de dos unidades por 7 euros. Son perfectas para acompañar tanto vino como cócteles suaves en las cenas de fiesta.

En definitiva, esta vajilla arrasa porque es bonita, práctica y accesible. Porque combina con cualquier tipo de decoración navideña y permite crear mesas llenas de encanto sin esfuerzo. Y porque Pepco ha conseguido algo que no siempre ocurre: piezas con aire artesanal a precios casi simbólicos. Una colección pensada para disfrutar, para sorprender y para vestir las comidas más especiales del año sin que el bolsillo sufra.