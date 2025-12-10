Guía de visibilidad planetaria de diciembre 2025: dónde y cuándo ver cada planeta

Diciembre combina la magia navideña con una excepcional alineación planetaria. Ofrece oportunidades únicas tanto para el observador casual como para el aficionado. La clave está en saber dónde y cuándo mirar.

El espectáculo matutino

En las primeras horas del día, habrá un espectáculo fascinante en el cielo, ya que serán visibles Venus, Marte y el esquivo Mercurio. ¿Cómo localizarlos?

Venus, el lucero del alba

A partir del día 10, media hora antes de la salida del Sol, dirige tu mirada hacia el este-sureste. Allí encontrarás a Venus. Se ve como un punto de luz blanco-azulado intenso sobre el horizonte.

Para la Nochebuena, su fulgor será tan potente que será visible incluso desde las ciudades con gran contaminación lumínica. Su luz es tan intensa que, en lugares con cielos oscuros, puede llegar a proyectar sombras tenues sobre la nieve o la arena.

Hacia finales de mes protagonizará uno de los encuentros más fotogénicos del año: la conjunción Venus–Júpiter, visible incluso a simple vista.

Marte, un paseo breve

Un poco más arriba en el cielo del amanecer, solo durante los primeros días del mes, podrás distinguir el débil brillo anaranjado de Marte. Se encuentra aún muy cerca del Sol, desde nuestra perspectiva, por lo que su visibilidad es limitada. Si logras avistarlo antes del día 10, considérate afortunado.

Marte seguirá apareciendo en la madrugada con su característico tono rojizo, avanzando por Libra. Júpiter, por su parte, será fácil de encontrar al comienzo de la noche y descenderá hacia el oeste a medianoche. Algunas de sus alineaciones y encuentros destacados están recogidos en esta guía de conjunciones planetarias de diciembre.

Mercurio, el planeta esquivo

Justo debajo de Venus, y solo durante los primeros veinte días del mes, se esconde Mercurio. Es el planeta más rápido y cercano al Sol y rara vez se aparta lo suficiente como para ser observado cómodamente.

Sin embargo, en diciembre de 2025 hará su mejor aparición matutina en años. El 7 de diciembre alcanza su máxima elongación occidental, separándose 21 grados del Sol. Brilla como una pequeña “estrella” de tono rosáceo. Este es el momento ideal para localizarlo a simple vista.

Mercurio inaugura el mes con una presencia breve pero muy agradecida en el amanecer. Durante la primera quincena, alcanzará una elongación que facilita su observación sobre el horizonte sureste unos 45 minutos antes de que salga el Sol. Si te apetece seguirlo día a día, esta guía sobre Mercurio al amanecer en diciembre de 2025 ofrece detalles útiles.

El cielo del anochecer

Al anochecer también será posible ver otros planetas del sistema solar: Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Toma nota.

Saturno y su conjunción

Al caer la tarde, el protagonista del crepúsculo es Saturno. Lo encontrarás alto en el cielo, hacia el sur-suroeste, justo después de que se ponga el Sol. A principios de diciembre, alrededor de las 7 p.m., se verá brillando con una luz dorada y estable. Con unos buenos prismáticos o un telescopio pequeño, probablemente vas a lograr ver sus anillos.

El 26 de diciembre se produce un evento especial: la Luna en cuarto creciente se situará a solo 2 grados de Saturno, creando una conjunción perfecta para la fotografía. Es una ocasión ideal para capturar una imagen navideña natural.

Júpiter, el rey de la noche

Júpiter sale por el este al atardecer y en pocas horas asciende hasta dominar el cenit. Su brillo no parpadeante supera al de cualquier estrella.

Se encuentra cerca de las Pléyades y la estrella Aldebarán. Forma un triángulo casi perfecto con Sirio (en Can mayor) y Prócyon (en Can menor). Con prismáticos o telescopio el espectáculo es asombroso, porque podrás captar las lunas e incluso la Gran mancha roja.

Júpiter alcanzará su oposición (máximo acercamiento) en enero de 2026, pero en diciembre ya está prácticamente en su plenitud. Es visible desde el atardecer hasta el amanecer.

Los gigantes lejanos

Los planetas exteriores, Urano y Neptuno, están accesibles toda la noche:

Urano . Tiene un característico tono verde-azulado y se encuentra a pocos grados de Júpiter. Teóricamente es visible a simple vista en condiciones ideales.

. Tiene un característico tono verde-azulado y se encuentra a pocos grados de Júpiter. Teóricamente es visible a simple vista en condiciones ideales. Neptuno. Tiene un tono azul profundo y para observarlo necesitarás, como mínimo, un telescopio de 80-100 mm de apertura y un cielo sin contaminación lumínica.

Eventos especiales y lluvias de estrellas

Diciembre también trae otros eventos celestes complementarios. La Luna Nueva del 20 de diciembre nos regalará cielos oscuros, perfectos para la observación de estrellas fugaces.

Es posible que se pueda apreciar Lluvia de meteoros Ursidas, que estará activa alrededor del 22 de diciembre.

El pico de la Lluvia de meteoros Gemínidas se dará en la noche del 13 al 14 de diciembre; podría tener una tasa de hasta 120 meteoros por hora.

