El triángulo invernal planetario: configuraciones destacadas del cielo en diciembre

Con la llegada de diciembre, en el hemisferio norte se revela una de las formaciones celestes más majestuosas: el Triángulo invernal. Por lo general está formado por tres estrellas brillantes, pero en 2025 ocurre algo extraordinario: dos de sus vértices no están ocupados por estrellas, sino por planetas.

Para quienes quieran compartir la experiencia con los más pequeños, esta guía del sistema solar para niños puede resultar útil y amena.

La geometría del Triángulo invernal

Si el verano tiene su propio triángulo, el invierno responde con una figura más grande, brillante y dramática. En su configuración clásica, el Triángulo Invernal une a Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, con Proción, una estrella cercana y reluciente, y Betelgeuse, la supergigante roja que marca el hombro de Orión.

Un espectáculo dinámico

El resultado de la configuración de 2025 es un Triángulo invernal planetario de una claridad sorprendente. Cualquier persona puede salir al aire libre después de las 8:30 p.m. y mirar hacia el sur; lo identificará sin dificultad. Es tan enorme esta figura que en su interior caben constelaciones enteras: Orión con su famoso cinturón, el cúmulo estelar de las Pléyades y Aldebarán.

Un aspecto interesante es que esta configuración no es estática, sino que evoluciona noche a noche. Los principales movimientos son los siguientes:

Movimiento planetario

Júpiter se desplaza lentamente hacia el oeste respecto a las estrellas de fondo. Saturno, por su parte, adelanta su puesta cada día, despidiéndose gradualmente del cielo vespertino.

Tránsito lunar

Entre el 24 y el 28 de diciembre, la Luna recorrerá la figura de lado a lado. Habrá un momento culminante será en Nochebuena (24 de diciembre), cuando pase muy cerca de Júpiter, creando una conjunción de gran belleza visual.

Iluminación y lluvias de estrellas

La Luna Llena del 4 de diciembre bañará todo el triángulo con su luz. Posteriormente, la Luna Nueva del 20 de diciembre dejará el cielo oscuro para disfrutar del pico de las Geminidas (13-14 de diciembre), una de las lluvias de meteoros más activas del año, que parecerán surgir justo desde el centro de esta figura celeste.

Cómo observar y disfrutar del fenómeno

Este fenómeno celeste es bastante accesible. De hecho, se puede captar a simple vista. Desde cualquier ciudad o pueblo con una contaminación lumínica moderada, la figura será claramente visible. Desde el campo o la montaña, su impacto es mucho mayor.

Si cuentas con equipo, toma nota de estos consejos:

Con prismáticos . Unos sencillos prismáticos (10×50) revelarán detalles fascinantes, como las cuatro lunas galileanas orbitando alrededor de Júpiter. Se ven como diminutas perlas de luz. También se podrá captar la forma ovalada de Saturno.

. Unos sencillos prismáticos (10×50) revelarán detalles fascinantes, como las cuatro lunas galileanas orbitando alrededor de Júpiter. Se ven como diminutas perlas de luz. También se podrá captar la forma ovalada de Saturno. Con telescopio. Un telescopio pequeño permitirá apreciar las bandas nubosas de Júpiter y los anillos de Saturno con claridad.

Diciembre de 2025 brinda una postal cósmica poco común: Sirio, Júpiter y Saturno alineados en una geometría perfecta. Lo mejor es que no se requiere conocimiento previo ni equipos costosos. Solo hace falta salir, dejar que la vista se adapte a la oscuridad y alzar la mirada hacia el sur.

En el frío aire de invierno, el Triángulo invernal planetario ofrecerá un espectáculo de escala monumental, completamente gratuito e inolvidable. Es como si el cielo celebrara el final del año a lo grande.

Visibilidad planetaria

El primer planeta que se dejará ver será Mercurio, siempre discreto pero encantador cuando asoma antes del amanecer. Durante la primera mitad del mes ofrecerá una buena oportunidad para localizarlo, aunque conviene madrugar y buscar un horizonte despejado hacia el sureste. La guía de Mercurio al amanecer en diciembre de 2025 explica su evolución día a día. Venus y Júpiter, en cambio, aparecerán con un brillo inconfundible, fácilmente reconocibles incluso sin experiencia previa. Ambos irán acercándose poco a poco hasta ofrecer la preciosa conjunción Venus–Júpiter, uno de esos momentos que merece la pena mirar aunque solo tengas unos minutos libres. El tercer vértice del triángulo, Saturno, se acomodará en el cielo vespertino. Al caer la tarde quedará visible hacia el suroeste, con ese tono estable que lo distingue. Aunque sus anillos ya no se ven tan abiertos, sigue siendo un objetivo agradecido para telescopios modestos. Si te interesa seguir otros acercamientos o alineaciones del mes, esta guía de conjunciones planetarias reúne los momentos más destacados.

La luna también visible

A estas configuraciones se suman fenómenos paralelos que enriquecen el mes . La Superluna de diciembre de 2025 iluminará el cielo con un brillo especialmente intenso.

. La Superluna de diciembre de 2025 iluminará el cielo con un brillo especialmente intenso. Y pocos días después tendrá lugar un eclipse penumbral de Luna, más sutil que un eclipse total , pero igualmente interesante para seguir con calma.

, pero igualmente interesante para seguir con calma. En cuanto a lluvias de estrellas , las Úrsidas 2025 alcanzarán su pico alrededor del 22 de diciembre, una buena excusa para salir bien abrigados y disfrutar del cielo frío.

, las Úrsidas 2025 alcanzarán su pico alrededor del 22 de diciembre, una buena excusa para salir bien abrigados y disfrutar del cielo frío. Si quieres una vista completa de todas las lluvias de meteoros del mes, esta guía lo resume muy bien.

Para cerrar, diciembre también trae algo de movimiento en forma de cometas y asteroides, que pueden complementar cualquier sesión de observación.

Lecturas recomendadas

El movimiento de los planetas

Panorama del Universo