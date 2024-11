La revista ‘People’ elige al hombre vivo más sexy del año: «Me quedé sin palabras»

En un comunicado que ha generado gran expectación en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores, la revista ‘People’ ha nombrado al actor John Krasinski como el hombre vivo más sexy de 2024. El artista, conocido por su papel icónico en ‘The Office’ y por su reciente éxito en ‘Jack Ryan’, aparece en la portada del nuevo número de la revista, acompañado de una extensa entrevista en la que reflexiona sobre su vida, carrera y esta inesperada distinción.

Tal y como él mismo ha confesado, no se esperaba que algo así pudiera suceder. «Cuando me lo dijeron, honestamente, me quedé sin palabras. Simplemente no supe qué decir», ha declarado en la citada publicación. En su característico tono humorístico, agregó: «Definitivamente no es algo que uno espera escuchar al despertarse. No me levanto pensando: hoy puede ser el día en que me llamen el hombre vivo más sexy».

El actor, quien ha mantenido una carrera sólida en Hollywood, ha mostrado su gratitud, aunque admitió que sigue siendo un concepto difícil de procesar. «Es divertido, halagador y al mismo tiempo surrealista. Siempre he preferido centrarme en mi trabajo y en mi familia, así que esto es algo completamente nuevo para mí».

¿Cómo es la vida de John Krasinski fuera de cámaras?

Además de ser reconocido por su talento y carisma en la pantalla, John Krasinski se describe como un marido y padre entregado. Casado desde hace 14 años con la aclamada actriz Emily Blunt, con quien tiene dos hijas, Hazel, de 10 años y Violet, de 8, asegura que su vida en Brooklyn está lejos del glamour que muchos podrían imaginar. «Nuestra rutina es bastante normal. Me encanta leerles cuentos a mis hijas antes de dormir y pasar las noches viendo documentales en Netflix con Emily. No creo que eso sea particularmente sexy, pero parece que la gente tiene una opinión diferente este año», ha desvelado tras recibir el premio.

Así es Emily Blunt, la mujer del actor

Emily Blunt tiene 41 años y también ha compartido su entusiasmo al enterarse de la noticia. Según Krasinski, su mujer estaba «inmensamente emocionada» y bromeó diciendo que ya había empezado a presumir el título entre sus amigos.

El intérprete saltó a la fama por su papel como Jim Halpert en la serie ‘The Office’, que se mantuvo en emisión durante nueve temporadas y lo consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión. Tras el éxito en la comedia, decidió explorar otros géneros y se aventuró en el cine como actor, escritor y director. No obstante, Emily también es una profesional muy destacada dentro del mundo de la interpretación.

La pareja se conoció en 2008 en un encuentro casual en un restaurante, gracias a amigos en común. Aunque ninguno buscaba una relación seria en ese momento, la conexión fue inmediata. «Fue uno de esos momentos en los que sabes que has encontrado a alguien especial», declaró Krasinski cuando le preguntaron por este tema.

John Krasinski, el «hombre vivo más sexy» del cine

John Krasinski ha llevado a cabo una transformación física para interpretar al intrépido analista convertido en agente de acción Jack Ryan en la serie de Amazon Prime. Este papel no solo le exigió un gran compromiso físico, sino que también lo posicionó como una figura destacada en el género de acción. Ahora, la historia de Jack Ryan se expandirá con una adaptación cinematográfica en la que Krasinski volverá a tomar el papel principal.

Desde 1985, la revista ‘People’ ha otorgado anualmente el título de «hombre vivo más sexy» a figuras destacadas de la música, el cine y la televisión. En el pasado, el reconocimiento ha recaído en estrellas como Michael B. Jordan, Idris Elba, Denzel Washington y John Legend, entre otros.

John se une ahora a esta prestigiosa lista, aportando un toque de humor y humildad que ha encantado a sus fans. «Es una tradición divertida, pero no deja de ser una oportunidad para celebrar a alguien que, más allá del atractivo físico, tiene una historia interesante y una personalidad que conecta con la gente», explicó un ha explicado un redactor del citado medio.

El éxito del actor no puede entenderse sin mencionar a Emily Blunt, su compañera de vida y una de las actrices más talentosas de su generación. Nacida en Londres en 1983, Blunt ha demostrado su versatilidad en películas como ‘El diablo viste de Prada’, ‘Sicario’ y ‘Al filo del mañana’. Esa es la razón por la que John considera que no habría conseguido nada si no estuvieran casados. Se apoyan mutuamente y se ha convertido en el principal motor de su trayectoria.

«No se trata solo de la apariencia física, sino de cómo te presentas al mundo y cómo haces sentir a los demás», responde cuando le preguntan si está de acuerdo con el veredicto de ‘People’.