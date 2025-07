Giro de 180º en el abono transporte de Madrid: el requisito que debes cumplir ahora para viajar en Renfe

Viajar en tren por Madrid va a cambiar de forma significativa a partir de este mes de julio. En concreto, los usuarios habituales de Renfe, especialmente los que se desplazan a diario en Cercanías, notarán que desde el 1 de julio de 2025 ya existe un nuevo sistema de tarifas para el abono transporte y que además, se requiere de un trámite que debe hacerse sí o sí y para el que además, se necesita un documento muy específico.

El cambio en el abono transporte de Renfe, anunciado a comienzos de año por el Ministerio de Transportes, responde a un intento por reorganizar el sistema de ayudas y bonificaciones del transporte público. En un contexto de inflación persistente y con el objetivo de apoyar a las familias que más usan estos servicios, Renfe introduce nuevas tarifas mensuales y billetes con precios reducidos. Pero ese acceso económico vendrá con una condición ineludible: tener la tarjeta Renfe&Tú personalizada. Sin ella, no se podrá adquirir ninguno de los nuevos abonos disponibles a partir de este mes, así que será bueno conocer mejor qué es esta tarjeta y cómo se consigue, así que toma nota porque te ofrecemos todos los detalles a continuación.

El requisito para el abono transporte de Renfe que debes cumplir

El primer gran cambio que llega es el fin del abono gratuito para los viajeros frecuentes. Desde el 1 de julio, los trayectos en Cercanías Madrid y otros núcleos urbanos ya no serán coste cero. En su lugar, Renfe ha diseñado nuevos títulos con tarifas ajustadas, como un bono mensual por 20 euros para mayores de 16 años, y acceso gratuito únicamente para los menores de 15. También se ha lanzado un bono de 10 viajes a precio reducido, pensado para quienes no necesitan desplazarse a diario pero sí varias veces por semana.

De este modo, la gratuidad, que se instauró como medida extraordinaria durante la crisis energética y la inflación postpandemia, se retira ahora con el argumento de que debe reorientarse hacia quienes realmente lo necesitan. Aun así, los nuevos precios, aunque razonables para muchos, exigen planificación. Y ahí entra en juego la nueva tarjeta que se convierte en pieza central de todo el sistema del abono transporte de Renfe.

La tarjeta Renfe&Tú personalizada

A partir de ahora, quien quiera acceder a las tarifas especiales de Renfe tendrá que tener en su poder una tarjeta personalizada. Se trata de la Renfe&Tú, un soporte físico que contiene los datos del viajero, incluida su fotografía, y que sirve para cargar los abonos mensuales o los billetes multiviaje. Sin esta tarjeta no será posible adquirir los nuevos títulos, ni en las taquillas ni en las máquinas automáticas.

Obtenerla no es complicado, pero sí exige realizar ciertos pasos: completar un formulario de solicitud (disponible en la web de Renfe o en las taquillas), aportar una fotocopia del DNI por ambas caras, y entregar una foto tipo carnet con fondo blanco. Todo debe presentarse presencialmente en las estaciones de Cercanías. Tras unos días, el viajero puede volver a recoger su tarjeta ya personalizada. El coste de emisión es de 2 euros, aunque si se solicita antes del 31 de agosto, será completamente gratuita.

¿Y qué pasa con los trenes de Media Distancia?

Mientras que el nuevo sistema para Cercanías ya está claro, la situación con los trenes de Media Distancia permanece algo más difusa. Renfe y el Ministerio de Transportes han confirmado que los billetes en esta categoría contarán con un descuento del 40%, pero no han anunciado la creación de nuevos abonos mensuales para este servicio. Tampoco han especificado si será obligatorio tener la tarjeta Renfe&Tú para aplicar estos descuentos.

A falta de más detalles, todo apunta a que el descuento se aplicará directamente sobre el precio del billete convencional, sin necesidad de abono, aunque es posible que se exija igualmente la tarjeta personalizada si se quiere acceder a futuras promociones.

Los descuentos autonómicos siguen vigentes

Además de los abonos específicos de Renfe, los usuarios madrileños disponen de otras alternativas en función del sistema de transporte regional. La Comunidad de Madrid mantiene sus propias tarifas bonificadas en el abono transporte, que permiten moverse no solo en Cercanías, sino también en Metro y autobuses interurbanos. Aunque se ha producido un ligero aumento de precios, los descuentos aplicados siguen beneficiando a buena parte de la población.

Por ejemplo, el abono mensual para la zona A pasa a costar 32,70 euros, el de la zona B1 38,20 euros, el B2 43,20 euros y el B3/C1/C2 se queda en 49,20 euros. Aunque ya no son precios tan bajos como en 2023, siguen siendo significativamente más asequibles que los importes anteriores a la crisis. En paralelo, comunidades como Andalucía también están introduciendo medidas similares. Allí, el transporte público será gratuito para los menores de 14 años, siempre que cuenten con la Tarjeta Joven de Transporte.

Estos descuentos regionales complementan el nuevo modelo de Renfe, pero no lo sustituyen. Quien combine distintos medios de transporte deberá estar atento para no perder ningún beneficio. Y sobre todo, deberá asegurarse de tener a tiempo todos los documentos necesarios, especialmente la tarjeta Renfe&Tú, para no quedarse sin poder viajar o pagar más de la cuenta.