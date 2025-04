Ya es oficial: Renfe anuncia las fechas de los cortes en estas líneas de Cercanías en Madrid

Si eres usuario habitual de Cercanías Madrid, especialmente de la línea C-2 que conecta Guadalajara con la capital, debes estar atento, ya que Renfe ha confirmado un corte total del servicio ferroviario en varios tramos clave durante seis días consecutivos. ¿El motivo? Una serie de obras de mejora que Adif acometerá en la infraestructura ferroviaria entre el 29 de abril y el 4 de mayo. Esto implica una interrupción significativa que obligará a muchos viajeros a modificar sus planes o a recurrir a rutas alternativas y que además, afectará también a parte de las líneas C-7 y C-8.

Este tipo de actuaciones no son nuevas en la red de Cercanías, pero sí es poco habitual que afecten a un tramo tan amplio y durante tantos días seguidos. La incidencia impactará de lleno a quienes se desplazan cada día desde municipios como Guadalajara, Azuqueca o Meco hacia Alcalá de Henares y Madrid. Aunque se han previsto lanzaderas ferroviarias y autobuses especiales, la rutina de miles de personas se verá alterada. Desde Renfe se insiste en que estas obras son necesarias para mejorar la seguridad y modernizar elementos clave de la red. No obstante, eso no quita que la interrupción pueda generar molestias considerables. Para minimizar el impacto, la operadora ha puesto en marcha un Plan Alternativo de Transporte con servicios de autobuses que cubrirán los trayectos más perjudicados, y ya ha comenzado una campaña informativa para alertar a los usuarios.

Cortes en la red de Cercanías de Madrid

La primera fase del corte en Cercanías de Madrid tendrá lugar los días 29 y 30 de abril, y supondrá la suspensión total del tráfico ferroviario entre Azuqueca y Guadalajara. Durante esas 48 horas, los trenes no circularán en ese tramo, aunque se mantendrá una lanzadera ferroviaria entre Meco y Alcalá de Henares, con una frecuencia aproximada de 15 minutos. Esta solución servirá como pequeño alivio para quienes aún puedan conectar con otros medios de transporte desde Alcalá.

En paralelo, se activará la línea especial de autobuses SE1, que operará exclusivamente esos dos días. Este servicio cubrirá el trayecto entre Guadalajara, Azuqueca y Meco, con salidas cada 10 o 15 minutos desde primera hora de la mañana (05:00 h en Guadalajara y 06:00 h en Meco) hasta pasada la medianoche. Es una medida pensada para garantizar cierta continuidad en los desplazamientos, pero que, inevitablemente, implicará más tiempo de viaje y posibles esperas.

El gran corte del 1 al 4 de mayo, sin tren entre Guadalajara y Alcalá

La segunda fase será más amplia y tendrá un mayor impacto: del 1 al 4 de mayo, el corte afectará a todo el tramo entre Guadalajara y Alcalá de Henares. Es decir, durante cuatro días completos no habrá trenes circulando entre estas dos estaciones clave de la red. Además, los apeaderos intermedios como Meco, Azuqueca y Alcalá Universidad también quedarán sin servicio ferroviario.

En este periodo, aunque Alcalá mantendrá conexión directa con Chamartín y Atocha, lo hará sin paradas en estaciones intermedias como La Garena y Soto del Henares, también afectadas por las obras. Por tanto, todos los viajeros que utilicen habitualmente esos puntos de acceso al Cercanías tendrán que buscar otras opciones. Es un escenario especialmente complicado para los usuarios que dependen del tren para acudir a su trabajo, estudios o citas médicas en la capital.

Autobuses especiales a modo de alternativa

Para paliar el efecto del corte, Renfe ha habilitado dos líneas adicionales de autobuses que funcionarán del 1 al 4 de mayo. Se trata de los servicios SE2 y SE3. La primera cubrirá el trayecto entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, pasando por las estaciones de La Garena y Soto del Henares. Su frecuencia será de unos 20 minutos, y operará desde las 05:55 h hasta aproximadamente las 00:20 h.

Por su parte, el servicio SE3 conectará Guadalajara con Alcalá de Henares, con paradas en Azuqueca, Meco y Alcalá Universidad. Este recorrido tendrá una frecuencia combinada de 15 a 20 minutos, y estará disponible desde las 05:30 h (salida desde Guadalajara) y hasta cerca de la 01:00 h (última llegada a Alcalá). Aunque se agradece el esfuerzo logístico, desde la propia Renfe ya advierten que estos autobuses no garantizan la conexión con los últimos trenes de Cercanías del día.

¿Por qué se hacen estas obras y qué se mejora?

Las obras que motivan estos cortes no son un simple parche. Según Adif, se trata de actuaciones necesarias para renovar y mejorar varios elementos de seguridad en la infraestructura. Además, en el tramo entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz se va a proceder a la ampliación del gálibo en los pasos superiores. Esta modificación es clave dentro del proyecto de adaptación de la línea a la Autopista Ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, una iniciativa que busca fomentar el transporte de mercancías por tren y descongestionar las carreteras.

Renfe refuerza la atención al cliente en estaciones

Conscientes del caos que puede generarse en estas fechas, desde Renfe también se han tomado medidas para reforzar la atención al cliente en las estaciones afectadas. Durante los días de obras, se incrementará la presencia de personal informativo en los andenes y vestíbulos, para orientar a los pasajeros sobre los servicios de autobús, los horarios y las mejores conexiones alternativas.

Además, la compañía ha lanzado una campaña de comunicación en diversos canales: carteles en estaciones, avisos por megafonía, redes sociales y actualizaciones en su página web. El objetivo es claro: que nadie se vea sorprendido en el andén esperando un tren que no va a pasar.