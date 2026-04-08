Un pueblo de Soria de menos de 40 habitantes busca un albañil a cambio de casa gratis y un sueldo: hay colas por la oferta que te cambia la vida

Vivir en un pueblo pequeño no es para todo el mundo, pero cada vez son más las personas que se lo plantean, debido a factores como el ritmo (que nos cansa) de la ciudad, el precio de la vivienda o simplemente la necesidad de cambiar de vida. De este modo, muchas familias comienzan a mirar hacia el entorno rural con otros ojos y en este contexto, hay iniciativas que llaman especialmente la atención. No por lo que prometen, sino por lo que ofrecen de verdad. Es el caso de un pueblo de Soria que ofrece trabajo como albañil y no sólo eso, sino también vivienda gratis.

Arenillas es una pequeña localidad soriana que apenas alcanza los 40 habitantes. Como muchos otros pueblos de la zona, lleva años viendo cómo su población se reduce poco a poco aunque han decidido no quedarse de brazos cruzados. En su caso el objetivo claro es el de atraer nuevos vecinos que se queden, que formen parte del día a día y que ayuden a que el pueblo siga teniendo vida. Y no sólo de forma temporal o puntual, sino que buscan gente que quiera quedarse de por vida.

Casa gratis y trabajo como albañil en este pueblo de Soria

Aquí es donde la propuesta de este pueblo de Soria deja de sonar a idea genérica y pasa a algo mucho más concreto. El Ayuntamiento ofrece una vivienda municipal completamente equipada, lista para entrar a vivir y, lo más importante, sin coste de alquiler, de modo que la familia seleccionada sólo tendría que asumir los gastos habituales derivados del uso diario, como luz o agua. No se trata de una cesión improvisada, sino de parte de un plan que el propio municipio lleva años desarrollando, rehabilitando varias casas con la intención de atraer nuevos vecinos y darles una base real para instalarse.

A esto se suma un puesto de trabajo como albañil, centrado en el mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales, un perfil que no responde a algo puntual, sino a una necesidad concreta del pueblo, lo que permite ofrecer un contrato estable y con continuidad. En conjunto, la oferta combina vivienda y empleo de una forma poco habitual, pensada más para facilitar un cambio de vida completo que para cubrir una vacante aislada.

Un bar, un centro social y vida en el pueblo

Además del trabajo principal, hay una opción que el Ayuntamiento considera especialmente interesante. Si la familia que llegue decide hacerse cargo del bar o del centro social, podría obtener un ingreso adicional. No es obligatorio, pero sí muy valorado. Al final, estos espacios son mucho más que un negocio. Funcionan como punto de encuentro para los vecinos, como lugar donde se celebran actividades, reuniones o simplemente donde se mantiene la vida social del pueblo. Por eso, más que un complemento económico, también se entiende como una forma de integrarse.

Pensado para familias, no para estancias temporales

Uno de los detalles que deja clara la intención del proyecto es que se busca, sobre todo, a familias. Especialmente si tienen hijos. No es un requisito obligatorio, pero sí un perfil prioritario. La razón es sencilla ya que intentan garantizar el futuro del pueblo. Que haya niños, que se mantengan servicios, que no se pierda lo poco que queda. En ese sentido, el acceso a la educación está cubierto. Los menores pueden acudir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros, con transporte gratuito. Además, el Ayuntamiento destaca que hay buena conexión a internet, algo clave para quienes puedan teletrabajar o combinar distintas fuentes de ingresos.

Más de un centenar de interesados

La propuesta no ha pasado desapercibida. Según han confirmado desde el propio entorno del municipio, ya se han recibido más de 100 solicitudes de personas interesadas en dar el paso. Esto refleja algo que se viene viendo desde hace tiempo: hay demanda real de alternativas fuera de las grandes ciudades. Pero no siempre aparecen oportunidades que combinen vivienda, trabajo y estabilidad.

Cómo solicitar la oferta

Quienes estén interesados en esta oportunidad deben ponerse en contacto directamente con el Ayuntamiento de Arenillas. El proceso no consiste en una simple inscripción. Se pide enviar una solicitud detallada en la que se explique la situación personal o familiar, las motivaciones para trasladarse al pueblo y la experiencia relacionada con el trabajo ofertado o con la gestión de espacios como el bar o el centro social. Si deseas llamar puedes hacerlo marcando el 975 18 51 17 o puedes escribir un correo electrónico a [email protected].

Sobre el papel, la propuesta puede parecer ideal y más si tenemos en cuenta el poder tener una casa sin necesidad de pagar alquiler, trabajo fijo y un entorno tranquilo. Pero también implica un cambio importante de estilo de vida. No es lo mismo vivir en una ciudad que en un pueblo de 40 habitantes, por eso, más que una oferta puntual, es una decisión de vida y un cambio radical que parece que de momento atrae a más de un centenar de personas.