Así ha sido el rescate de un albañil que se había caído por un acantilado mientras trabajaba en Calvià

Espectacular rescate de un albañil que se había caído de unos cinco metros de altura en unos acantilados de la localidad de Bendinat, en Calvià. Numerosas dotaciones de Bomberos de Mallorca, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Calvià trabajaron para sacar a la víctima de la zona de muy difícil acceso donde había caído.

El accidente ocurrió al mediodía de este pasado lunes, cuando el hombre que estaba trabajando en la construcción de un chalé junto al mar en la costa de Bendinat se cayó por un acantilado. El albañil quedó herido por los golpes sufridos tras la caída y no podía salir del lugar por su propio pie.

Un cliente de un hotel cercano acudió en su ayuda, pero también quedó atrapado debido a la dificultad que entrañaba salir de esta zona rocosa. Rápidamente se montó un operativo de emergencia para socorrer al herido y sacar al otro varón.

Finalmente, los bomberos, con la ayuda y participación de su nuevo helicóptero Milana, lanchas y motos de agua, sacaron al albañil de donde se había caído y lo llevaron a una ambulancia del SAMU061, que lo llevó a un hospital.