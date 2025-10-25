Inmovilizan en Mallorca un autobús cargado de invitados de una boda al ir borracho su conductor. Ha sido la Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico en Baleares la que ha procedido a iniciar el expediente para investigar a un hombre, de 53 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial e inmovilizado el autobús que conducía en la localidad mallorquina de Petra.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos se remontan a la madrugada del pasado sábado, día 18 de octubre, cuando una patrulla del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Manacor se encontraba realizando un control de alcoholemia en las proximidades de la localidad de Petra.

Los agentes estaban realizando una selección aleatoria de vehículos, cuando dieron el alto a un autobús cargado de pasajeros que volvían de una boda. Los guardias civiles se percataron que el conductor presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos de posibles bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia.

Una vez realizada, comprobaron que el resultado quintuplicaba la tasa máxima permitida para este tipo de conductores, por lo que inmovilizaron el vehículo e investigaron al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Además, se le detectaron infracciones graves en materia de transporte como no llevar tarjeta de conductor y no respetar los tiempos de descansos establecidos.

La Guardia Civil ha recordado que la única recomendación segura es no conducir si se ha consumido alcohol; debido a que, ha añadido, aún con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de accidente es mayor.

El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales estando presente en el 29% de los mismos, ha apuntado la Guardia Civil resaltando la importancia de la concienciación sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante, ya que no solo se pone en peligro la vida del conductor, sino también la de quienes comparten la vía. La prevención comienza con la concienciación vial y el compromiso individual: cada decisión responsable al volante salva vidas, han hecho hincapié.