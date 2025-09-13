Un conductor ebrio se empotra contra un árbol en una céntrica avenida de Palma

La combinación de alcohol y conducción volvió a demostrar sus peligros en Palma, cuando un hombre de nacionalidad española, de aproximadamente 50 años, protagonizó un espectacular accidente de tráfico en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El suceso tuvo lugar sobre las 15:40 horas en el último tramo de las avenidas de Palma, en dirección al mar. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control de su vehículo en una curva y terminó estrellándose violentamente contra un árbol del paseo central. La Unidad de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Afortunadamente, en el momento del accidente no se encontraban peatones en la acera ni circulaban otros vehículos cerca, por lo que no hubo que lamentar víctimas ni daños colaterales. El impacto fue tal que el turismo quedó gravemente dañado en su parte frontal.

Dos motoristas que circulaban justo detrás del vehículo siniestrado presenciaron los hechos y no dudaron en detenerse para prestar auxilio. Al acercarse al conductor, detectaron de inmediato un fuerte olor a alcohol, lo que hizo saltar todas las alarmas. Sin perder tiempo, alertaron a los servicios de emergencia, mientras intentaban evitar que el hombre abandonara el lugar.

Según relataron los testigos, el conductor hizo varios intentos de huida, llegando incluso a enfrentarse verbalmente con ellos. Apenas podía mantenerse en pie y se cayó al suelo en varias ocasiones. Finalmente, se recostó junto al árbol contra el que había colisionado, donde fue encontrado por una patrulla de la Policía Local, que procedió a su identificación y a la realización del atestado correspondiente.

Una cámara de seguridad instalada en la zona captó el momento del accidente. En las imágenes, que ya están en manos de los investigadores, se puede observar con claridad cómo el turismo pierde el control sin que ningún otro vehículo o persona se vea implicado.

El conductor podría enfrentarse a cargos por conducción bajo los efectos del alcohol y por intento de fuga, entre otros posibles delitos. La Policía Local continúa con las diligencias y no descarta nuevas actuaciones en los próximos días.