Un falso vidente en Palma: «Vea a sus enemigos de rodillas en menos de siete días»

Aprovechando la situación de desesperación en la que pueden caer muchas personas, aparecen personajes dispuestos a hacer caja con los problemas de los demás, prometiendo ‘milagros’ desde sus dotes de falso ‘vidente’. En Palma se promociona uno que garantiza «poner a sus enemigos de rodillas» en pocos días.

Con un anuncio a la vieja usanza, con ‘flyers’ en los limpiaparabrisas de los coches estacionados en las calles de Palma, el ‘Maestro Amine Gran Vidente’ garantiza un «servicio y eficacia 100% garantizados» gracias a su «don hereditario».

Entre los llamativos problemas que garantiza poder resolver «de dos a siete días máximo», están «la recuperación de la pareja perdida, evitar divorcios o separaciones, ver a sus enemigos de rodillas, hombres o mujeres a sus pies».

Pero hay otros objetivos que dice conseguir en este presunto fraude: «salud, impotencia sexual, mal de ojo, quitar brujería, dejar las drogas y el alcohol, suerte en los juegos de azar, negocios, empresas, trabajo o exámenes».

En el mismo texto del anuncio, el ‘Maestro Amine’ abra la posibilidad de realizar el servicio a distancia o mediante desplazamientos. Dice tener capacidad para recibir clientes todos los días del año.

De su cosecha de ‘éxitos’ se limita a asegurar «35 años de experiencia especialista en trabajo de amor».

Facilita teléfono de contacto, una vía muy útil para el momento en que las autoridades policiales decidan actuar para poner fin a esta presunta estafa, nacida para aprovecharse de personas vulnerables víctimas de situaciones de desesperación personal por algún motivo.

Al ‘Maestro Amine’ le consta al menos una detención en Almería, hace casi 20 años por un presunto delito de estafa.

Prometía curar todo tipo de problemas ( sentimentales, laborales, económicos, etc..) en un tiempo inferior a una semana o, garantizaba el reembolso en caso de no solucionarlo.

Una vez que las víctimas asistían a su consulta y hacían varios desembolsos económicos, se les hacía imposible volver a contactar con el supuesto profesor.

Las víctimas no conseguían solucionar su problema y tampoco se les devolvía el dinero.

Presentaron denuncia ocho víctimas contra el falso vidente, que no es otro que Diaby T. , de 33 años de edad y natural de Guinea Bissau.