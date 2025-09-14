Un conductor borracho se estrella contra dos postes y obliga a cortar el camino de Son Rapinya de Palma

Susto en el barrio de Son Rapinya de Palma tras un aparatoso accidente ocurrido en la tarde de este pasado sábado. Un conductor de origen boliviano que iba borracho perdió el control de su furgoneta, que iba repleta de latas de cerveza, y se estrelló contra dos postes de redes de telefonía, provocando un gran atasco al bloquear los carriles en ambos sentidos.

El suceso ocurrió sobre las 17:00 horas de la tarde a la altura del número 68 del camino de Son Rapinya, una zona residencial en la que se generó gran alarma social al escuchar el estruendo que provocó el accidente. El vehículo accidentado se salió a la acera y derribó dos postes de madera. Ningún peatón resultó herido.

Tras el accidente, el conductor de la furgoneta se fugó del lugar de los hechos, aunque fue alcanzado por un agente de la Guardia Civil, quien retuvo al varón hasta la llegada de los efectivos. Poco a poco se iba formando un gran atasco en la calle, con autobuses de la EMT incluidos. Los postes derribados tuvieron que ser retirados para despejar la carretera.

Hasta la zona del accidente se desplazaron numerosas patrullas de la Policía Local de Palma, una dotación de Bomberos de Palma y una ambulancia del SAMU 061 para socorrer a las víctimas. El copiloto de la furgoneta siniestrada, que presentaba un alto estado de embriaguez, fue atendido y trasladado a un centro hospitalario de la capital balear.

Por su parte, el conductor, que resultó ileso, cuadruplicó la tasa máxima en la prueba de alcoholemia.