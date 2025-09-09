Un conductor drogado pierde el control de su coche y embiste un taller de la calle Aragón de Palma

Llamativo accidente ocurrido en el número 122 de la calle Aragón de Palma, una de las principales arterias de la ciudad. Un conductor drogado ha perdido el control de su coche y se ha estrellado contra la barrera de un taller mecánico, provocando grandes daños materiales en el establecimiento.

El incidente ha ocurrido sobre las 09:00 horas de la mañana de este martes cuando el conductor de un vehículo, un Cupra Formentor de color blanco, se ha salido de la calzada, ha tirado un árbol y finalmente ha embestido la entrada de la tienda Multiservicios Aragón Digi.

El conductor del turismo, un joven de 25 años, ha dado dado positivo en anfetaminas y metanfetaminas.

El impacto ha sido tal que el coche ha entrado en el taller, en el que se encontraban varios trabajadores en su interior. Sin embargo, no ha habido que lamentar heridos graves.

La Policía Local de Palma se ha hecho cargo del caso y ya investigan las causas del accidente.

Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia del SAMU 061, que ha atendido al conductor del coche por leves heridas, al igual que uno de los trabajadores del local.