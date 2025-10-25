Calero: «Arrasate es una garantía de éxito para el Mallorca»

Julián Calero ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que el conjunto granota disputará este domingo frente al RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix y ha confirmado que Carlos Álvarez estaría en la convocatoria y que se decidiría su participación en el partido en función de las sensaciones que tuviera en los momentos previos al choque. El centrocampista sufrió un esguince leve en el encuentro del pasado fin de semana ante el Rayo.

El técnico levantinista ha reconocido que, después de la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano, el equipo afronta este nuevo compromiso como “una nueva oportunidad de hacer bien las cosas”, convencido de que el Levante UD estará más cerca de la victoria “si hacemos las cosas bien y si llevamos el partido por donde hay que llevarlo”. Asimismo, Calero ha explicado que la intención del conjunto granota es la de ir “con ilusión de poder puntuar, competir bien el partido y ganarlo, si se dan todas las circunstancias. Lo vamos a pelear e intentar llevar hacia donde nosotros creemos que podemos ser fuertes”.

Sobre su rival, el RCD Mallorca, el entrenador levantinista ha indicado que es un equipo que “compite muy bien, tiene un poderío físico importante, domina muchos patrones del juego y es capaz de jugar de diferentes maneras”. Además, ha destacado el nivel de sus jugadores y el de su entrenador, Jagoba Arrasate, de quien ha afirmado que es “otra garantía de éxito”.

Finalmente, sobre su 55 cumpleaños, que celebra precisamente este domingo, día del encuentro, bromeó y dijo que «la mejor celebración sería ganar el partido. Son ya muchos años a las espaldas».